تسريح (هادئ) لجنود الاحتياط بالكيان الصهيوني.. ما القصة؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - خلال الإيجاز اليومي، مساء امس الاثنين، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، وجود عمليات تسريح لجنود احتياط، رغم أن الحرب على قطاع غزة لم تنته بعد.

وقال دانيال هغاري: "الجيش يقرر حجم قوات الاحتياط في المعركة ونجري حسابات بشأن بعض عديد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعا لعوامل عدة".

وأضاف أن من بين هذه العوامل " الإبقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيد تمكن من مواصلة القتال".

وجاء حديث الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد فترة وجيزة من تقارير صحفية في الكيان الصهيوني تحدثت عن "تسريح هادئ" لجنود الاحتياط الذين استدعوا مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت هذه التقارير أنه تم تسريح آلاف من جنود الاحتياط من الجيش دون بيان رسمي من الجيش، وسط تعتيم على العدد الحقيقي للجنود للمسرحين.

وتفيد المصادر بأن جنود الاحتياط المسرحين هم في الوحدات غير القتالية كقيادة الجبهة الداخلية مثلا أو من الوحدات القتالية غير الفاعلة في الحرب داخل القطاع.

لكن لهذا الاستدعاء أثمان اقتصادية هائلة تتمثل في:رواتب الجنود الاحتياط التي تبلغ وفق بعض التقديرات 1.3 مليار دولار شهريا.



تعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية، لكون جنود الاحتياط تركوا عملهم من أجل الحرب، وتفيد تقديرات بتكبد إسرائيل خسائر تصل إلى 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب نقص العمالة.



تمثل قوات الاحتياط 65 في المئة من إجمالي عديد جيش الاحتلال الإسرائيلي.