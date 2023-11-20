الصحفية آيات الخضور توثّق اللحظات الأخيرة قبل استشهادها - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وثقت الصحفية الشهيدة آيات الخضور اللحظات الأخيرة التي عاشتها في بيتها الكائن بمنطقة بيت لاهيا بقطاع غزة قبل استشهادها بلحظات.
وقالت الخضور في الفيديو الذي وثقته ، ان طائرات الاحتلال القت قنابل الفسفور المحرم دوليًا بالتزامن مع شن غارات عنيفة ومناشير تحذيرية لاخلاء المنطقة .
ارتقت آيات بعد نشرها لهذا الفيديو وهي تصف فظاعة اللحظات الأخيرة.
وتاليا الفيديو عبر موقعنا :
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