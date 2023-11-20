الصحفية آيات الخضور توثّق اللحظات الأخيرة قبل استشهادها - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - وثقت الصحفية الشهيدة آيات الخضور اللحظات الأخيرة التي عاشتها في بيتها الكائن بمنطقة بيت لاهيا بقطاع غزة قبل استشهادها بلحظات.

وقالت الخضور في الفيديو الذي وثقته ، ان طائرات الاحتلال القت قنابل الفسفور المحرم دوليًا بالتزامن مع شن غارات عنيفة ومناشير تحذيرية لاخلاء المنطقة .





ارتقت آيات بعد نشرها لهذا الفيديو وهي تصف فظاعة اللحظات الأخيرة.

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