مركز دبي التجاري العالمي يستضيف معرضين اليوم

تنطلق اليوم فعاليات معرضي ((بايبروورلد ميدل إيست))، و((الهدايا ولايفستايل ميدل إيست))، بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر 3 أيام، ويتوقع أن تستقطب أكثر من 10 آلاف زائر من أكثر من 100 دولة من أنحاء العالم المختلفة.

كما يستقطب المعرضان اللذان تنظمهما شركة ((ميسي فرانكفورت))، أكثر من 490 عارضاً، وقد حقق كلاهما نمواً ملحوظاً بنسبة 50 % عن دورة العام الماضي، بناءً على أرقام العارضين القياسية المسجلة في دورة عام 2022.

وقال سيد علي أكبر؛ مدير إدارة معرضي ((بايبروورلد ميدل إيست)) و((الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست))، إن المعرضين يوفران بوابة دخول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، نظراً للحضور الدولي المتزايد في دورة كل عام.

ويعد ((بايبروورلد ميدل إيست))، أكبر فعالية تجارية دولية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب. أما دورة هذا العام من معرض ((الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست)) فتوفر فرصة للشركات لاستعراض منتجاتها.