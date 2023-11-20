قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي قيود جوهرية ومبالغة في التقدير

ردد عدد من الخبراء ورواد الأعمال أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يكون له مفعول السحر. قد تكون هذه تصريحات حالمة يمكن لرواد الأعمال الناجحين أن يطلقوها ولكن المستثمرين من جانبهم يجب أن يتعاملوا مع الأمر بعقلانية وهدوء، فالتوقعات إزاء الذكاء الاصطناعي التوليدي تتخطى القيود الجوهرية التي يفرضها الواقع عليه.

ومع تنامي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتعاظم الضغوط لإبداع حالات استخدام وتطبيقات جديدة، وتتوقع مجموعة آي دي سي للبيانات بلوغ إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي التوليدي 143 مليار دولار بحلول سنة 2027، مقارنة بـ16 مليار دولار فقط هذا العام.

ولقد ساعدت الضجة المُثارة في شأن الذكاء الاصطناعي على صعود مؤشر ((ناسداك)) المركب، الذي يركز على شركات التكنولوجيا، بنسبة 36 % هذا العام، ولكن قدراً من هذا الارتفاع يرتكز على المبالغة في تقدير قدراته.

وتأمل ((أوبن إيه آي)) نفسها الحصول على مزيد من التمويل للسعي إلى أهدافها بالوصول إلى ذكاء اصطناعي مماثل لذلك البشري، ويجدر بنا تذكر هذا الأمر عند تقييم خطة الشركة بناء على ((الذكاء الفائق))، ويُقصد به بصفة عامة قدرات تفكير تتخطى الإمكانات البشرية.

نعم.. يمكن للنماذج التنبؤ، ولكنها لا تفهم، ويلقي هذا الحدّ بشكوك في إمكان تحقيق الذكاء الاصطناعي مستوى ذكاء عاماً يضاهي ذلك البشري، ويعتمد توليد النصوص التي تنتجها نماذج لغوية كبيرة، في الوقت الراهن، على بيانات تُستخدم لتدريب هذه النماذج. وتصدر عن النماذج اللغوية الكبيرة نتائج أفضل حينما تبرز مفاهيم متكررة، ولكنها تواجه صعوبة مع السيناريوهات والمهمات الجديدة خارج هذا الحيز.

ويساعد ذلك على تفسير ما حدث من تغلب نموذج التنبؤ بأحوال الطقس المعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي طورته ((غوغل ديب مايند)) على بقية نماذج التنبؤ بالطقس، فأنماط الطقس تكون متكررة في أغلب الوقت، ولذلك، تجدر ملاحظة أن ((ديب مايند)) لم تتمكن من التغلب على نماذج سابقة عند محاولتها التعرف إلى الحالات الشديدة غير المُعتادة.

وتواجه النماذج اللغوية الكبيرة صعوبة في تحديد أخطائها، فطلب التصحيح لا يُنتج استجابة أكثر دقة. وفي معرض دراسة للنماذج اللغوية الكبيرة، وجدت ((أوريجينالتي إيه آي)) أن كل نموذج تنتج عنه أخطاء، وكذلك، فإن ((تشات جي بي تي 4)) الذي طورته ((أوبن إيه آي)) صدرت عنه نتائج غير دقيقة في نحو ثلث الاستجابات. ولدى كبار المسؤولين الماليين أهداف مملة عند سعيهم لإيجاد طرائق لاستخدام الأدوات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، ومنها تحليل مراجعات أداء الموظفين ووضع جداول مواعيد جمع النفايات.