فورة تأسيس المكاتب العائلية بسنغافورة تحبطها مخاوف غسل الأموال

تمتد فترات الانتظار لطلبات من مستثمرين عالميين لإنشاء مكاتب عائلية في سنغافورة إلى ما قد يصل إلى 18 شهراً، إذ يواجه المستثمرون الأثرياء لوائح قانونية جديدة أكثر صرامة في المركز المالي الآسيوي.

وكانت المؤسسات العائلية ازدهرت في فترة الجائحة، وباتت رمزاً لطموحات سنغافورة إلى أن ترسخ موقعها وجهة استثمارية، ولكن الطلبات تخضع لتدقيق إضافي، في أعقاب أكبر تحقيق في غسل الأموال شهدته الدولة المدينة.

ووفقاً لسُلطة النقد في سنغافورة؛ ارتفع عدد المكاتب العائلية المُسجلة في سنغافورة، والتي تُدير عشرات المليارات من دولارات الثروة الخاصة، من 50 فقط في سنة 2018 إلى 1,100 في نهاية سنة 2022، ولكن بحسب ما قال محامون ومستشارون عاملون في مجال إنشاء المكاتب العائلية، فإن وتيرة التسجيل الجديدة قد تباطأت، وتراجع الطلب عليها مع امتداد فترات الإجراءات من أقل من ستة أشهر إلى حالات قد تصل إلى 18 شهراً في بعض الأحيان. وقال كثيرون إن وقت الانتظار الطويل نتيجة لتراكم الطلبات الحالية، وتشديد التدقيق بموجب لوائح قانونية جديدة أكثر صرامة من السلطات السنغافورية، ويؤدي وقت الانتظار الطويل إلى إثناء بعض العملاء المُحتملين عن التقديم.

وقال كيا مينج لوه، الرئيس المشارك لقسم ممارسات الثروة الخاصة والمكاتب العائلية في شركة دينتوس روديك: ((لا تزال المكاتب العائلية تحظى بشعبية، ولكننا نُلاحظ تباطؤاً)). وأشار إلى أن عدد الاستفسارات من العائلات والأفراد الأثرياء قد انخفض من اثنين إلى ثلاثة استفسارات في الأسبوع إلى ((اثنين إلى ثلاثة استفسارات في الشهر)).

ولفت إلى تباين فترات التأخير، إذ ما زال بعض العملاء الذين تقدموا بطلبات العام الماضي في انتظار الموافقة، بينما حصل آخرون تقدموا بطلباتهم في يناير من هذا العام على الضوء الأخضر في أغسطس. وقال محامون إن هذا التفاوت يُشير إلى مخاوف تنظيمية متزايدة من إمكان استخدام الشبكات الإجرامية لهذه الوسيلة. وحسب ما ذكرت فاينانشال تايمز، فقد واجه عملاء المصارف الخاصة فترات انتظار أطول لفتح الحسابات نتيجة التقصي المُشدد.

واهتزت سنغافورة في أغسطس بعد الكشف عن فضيحة غسل أموال بقيمة 2.8 مليار دولار سنغافوري (2 مليار دولار أمريكي)، إذ صادرت الشرطة أصولاً تشمل عقارات فاخرة، وسيارات، وحقائب يد لمصممين مشهورين، وسبائك ذهبية، ونقوداً، وعملات مُشفرة، في مداهمات في جميع أنحاء الدولة المدينة، وتم القبض على عشرة أفراد، جميعهم من البر الرئيس للصين، ووُجِهت التهم إليهم. ويعكف المحققون على فحص ما إذا كان جزء من هذه الأموال قد وصل إلى المكاتب العائلية وما إذا كانوا قد استفادوا من الامتيازات الضريبية لهذه الآلية.

وقال أحد المحامين في سنغافورة طلب عدم ذكر اسمه: ((قيل لي أخيراً أن أتوقع فترة انتظار تصل إلى 18 شهراً إذا كنت من بعض المناطق المُعينة ولكن يُمكن أن تكون فترة الانتظار أقل من ذلك)). وأضاف: ((أعتقد أن الجميع قد أصبح أكثر حذراً في ظل التحقيقات المتعلقة بقضية غسل الأموال)).

وشجعت حكومة سنغافورة على فتح المكاتب العائلية في إطار سعيها للحصول على مزايا تنافسية على هونج كونج، إذ تطمح لجذب المستثمرين الأثرياء من جميع أنحاء العالم. وقدَّرت الهيئة التنظيمية المالية أن المكاتب العائلية تمتلك أصولاً تُقدر بـ90 مليار دولار سنغافوري في نهاية سنة 2021.

وقال سوديب بانيا، مُدير تطوير الأعمال للثروات الخاصة في شركة آي كيو - إِي كيو: ((نظام المكاتب العائلية مُهم للغاية بالنسبة لسنغافورة كونه مركزاً للتمويل وإدارة الأصول، وقد بذلت الحكومة جهداً كبيراً لتوسيعه وتحسينه)). وأكد بانيا التباطؤ في تسجيل المكاتب العائلية هذا العام، مشيراً إلى أن مُعظمها مرتبط بالطلبات من منطقة الصين العُظمى، ولكنه لفت إلى أنه ((ليس انخفاضاً حاداً)). وقال إنه بينما كان على بعض الحالات الانتظار 18 شهراً، تكون الفترة غالباً أقرب إلى 12 شهراً، وذلك يتوقف على مدى تعقيد الطلب.

وفرضت سلطة النقد السنغافورية قيوداً إضافية على المكاتب العائلية في يوليو، ومن ذلك وضع حد أدنى لحجم الصندوق بقيمة 20 مليون دولار سنغافوري، كما يجب استثمار ما لا يقل عن 200,000 دولار سنغافوري سنوياً في أعمال محلية مثل الشركات الناشئة وسوق الأوراق المالية، كما اشترطت على هذه المكاتب توظيف اثنين من المتخصصين في الاستثمار، أحدهما على الأقل من خارج عائلة العميل، واقترحت أيضاً إجراءات إضافية مثل توظيف مؤسسة مالية تخضع لتنظيم سلطة النقد السنغافورية؛ للتحقُق من غسل الأموال.

وقالت سلطة النقد السنغافورية: ((لا تزال السلطة تتلقى عدداً كبيراً من طلبات الحصول على الامتيازات الضريبية لمكاتب العائلة الواحدة. وبعد تقديم المعلومات الكاملة والوثائق الداعمة، تُراجع الطلبات في فترة تتراوح بين 9 و12 شهراً، وهذا في أحسن الأحوال ولكن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول حسب تعقيد وسمات كل حالة)). وأضافت: ((أصبح الفحص الذي تقوم به السلطة أطول في ظل المعايير الأكثر صرامة المفروضة على الامتيازات الضريبية المُعلن عنها في سنتي 2022 و2023 والتدقيق الأكبر بعد الاعتقالات المرتبطة بقضية غسل الأموال في أغسطس)).

وقال رايان لين، المدير في شركة بايفرونت لو، إنه رصد تباطؤاً في تدفق الصفقات من العملاء تتراوح نسبته بين 20 و30 في المئة. وأوضح: ((مُعظم (المكاتب العائلية) تضع النقود في صناديق أسواق المال والودائع الثابتة انتظاراً للفرص)).

وقال كيا مينج لوه من شركة دينتوس روديك إنه بموجب المعايير الجديدة، بدأت المزيد من المكاتب العائلية بالسعي وراء صفقات في مجالات مثل الأسهم الخاصة وقد يكون هناك ((انتقاء طبيعي)) لعدد المكاتب العائلية في الأشهر المقبلة. وأضاف: ((قد يقرر بعض الأثرياء أن وضع النقود في حساب مصرفي خاص ذي فائدة عالية أفضل من إنفاق 200,000 دولار كل عام)).