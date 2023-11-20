نمو كبير لـ«برستيج وان» بعد إطلاق مشروعين بدبي بـ 500 مليون درهم

أعلنت شركة ((برستيج وان)) للتطوير، تحقيق نمو كبير في أعقاب إطلاق الشركة لمشروعين سكنيين بدبي، تبلغ قيمتهما الإجمالية 500 مليون درهم، وهما ((ذا رزيدنس)) في قرية جميرا الدائرية، و((فيستا)) في مدينة دبي الرياضية.

وقال أجمل سـيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((برستيج وان)) للتطوير: ((الفرص والمزايا التي تمنحها دبي تزيد من الطلب على المشاريع العقارية، كما تعزز دور القطاع في الإمارة. ومن أجل مواكبة متطلبات المستثمرين والمُلاك، قُمنا بالتعاقد مع شركات عالمية لتصميم وبناء مشاريع تزيد قيمتها عن نصف مليار درهم)). وتم بيع معظم الوحدات السكنية في ((ذا رزيدنس))، ولم يتبقَ سوى عدد قليل منها في مشروع ((فيستا)).

وستبدأ الشركة خلال الأشهر المقبلة، ببناء المزيد من الوحدات السكنية، وطرح مشاريع مستقبلية من المقرر أن يتم الكشف عنها قريباً.