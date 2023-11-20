-->

Tuesday, 21 November 2023 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نمو كبير لـ«برستيج وان» بعد إطلاق مشروعين بدبي بـ 500 مليون درهم

11/20/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((برستيج وان)) للتطوير، تحقيق نمو كبير في أعقاب إطلاق الشركة لمشروعين سكنيين بدبي، تبلغ قيمتهما الإجمالية 500 مليون درهم، وهما ((ذا رزيدنس)) في قرية جميرا الدائرية، و((فيستا)) في مدينة دبي الرياضية.

وقال أجمل سـيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((برستيج وان)) للتطوير: ((الفرص والمزايا التي تمنحها دبي تزيد من الطلب على المشاريع العقارية، كما تعزز دور القطاع في الإمارة. ومن أجل مواكبة متطلبات المستثمرين والمُلاك، قُمنا بالتعاقد مع شركات عالمية لتصميم وبناء مشاريع تزيد قيمتها عن نصف مليار درهم)). وتم بيع معظم الوحدات السكنية في ((ذا رزيدنس))، ولم يتبقَ سوى عدد قليل منها في مشروع ((فيستا)).

وستبدأ الشركة خلال الأشهر المقبلة، ببناء المزيد من الوحدات السكنية، وطرح مشاريع مستقبلية من المقرر أن يتم الكشف عنها قريباً.

MENAFN20112023000110011019ID1107460568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث