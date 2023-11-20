بيع أرض بـ 300 مليون درهم في مجمع «عقارات جميرا للجولف» بدبي

أعلنت 3 شركات عقارية إتمام صفقة بيع قطة أرض بقيمة 300 مليون درهم في مجمع ((عقارات جميرا للجولف))، وهي من أكبر صفقات بيع الأراضي في هذه المنطقة. وتم الإعلان عن الصفقة من قبل شركة ((أفينيو باي آر اتش)) و((برايد آند بروبرتي)) و((لاندسميث العقارية)).

ويعتبر مجمع ((عقارات جميرا للجولف)) في دبي من أفخم 10 مجمعات سكنية مطلة على ملاعب الغولف في العالم، حيث يضم أكثر من 1500 فيلا ومنزل تاون هاوس وشقق.

وتأتي هذه الصفقة لتعكس آفاق النمو المستدام الذي يتمتع به قطاع العقارات الفاخرة في دبي وتؤكد توقعات نمو الأسعار بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة. كما تجسد الصفقة ارتفاع الطلب على المجمعات السكنية الفاخرة المطلة على ملاعب الجولف في دبي في ظل محدودية المعروض في هذه الفئة التي تسهم في تعزيز مكانة عقارات ملاعب الجولف ضمن صدارة فئة العقارات الفاخرة بالنسبة للمستثمرين، كما تترجم مكانة دبي كوجهة استثمارية مجزية ومتوازنة للمستثمرين العقاريين المحليين والدوليين.