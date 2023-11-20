أكاديمية مركز دبي المالي العالمي تطور مهارات التمويل المستدام

أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، تعاونها مع معهد تشارترد بانكر - أقدم معهد مصرفي في العالم والذي يضم في عضويته أكثر من 37000 عضو ومقره المملكة المتحدة - بهدف دعم التطوير المهني للمتخصصين في القطاع المالي.

وبموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً، ستتعاون أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مع معهد ((تشارترد بانكر)) في تسويق ومنح شهادتين في مجالي ((التمويل الأخضر والمستدام)) و((المخاطر المناخية)).

ووقع مذكرة التفاهم سايمون طومسون، الرئيس التنفيذي لمعهد ((تشارترد بانكر))؛ وكريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي.

يأتي هذا التعاون انطلاقاً من إدراك الطرفين للدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المالي في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يؤمن الجانبان أن تطوير المعارف والمهارات المالية الخضراء والمستدامة للعاملين في القطاع المالي سيساعد في بناء قدرات المؤسسات المالية لتحقيق هذه الأهداف.

وشهادة ((التمويل الأخضر والمستدام)) تدعم المتخصصين في قطاع التمويل في تحديد والإبلاغ عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والبيئة والاستدامة. ويوفر هذا المساق للمتعلمين نظرة شاملة وفهماً أوسع لقطاع التمويل الأخضر والمستدام من خلال الاطلاع والتعرف على أهم السياسات العالمية والدولية والوطنية في هذا المجال، والإجراءات التنظيمية والقطاعية لدعم تمويل النمو المستدام. ويقدّم المساق التعليمي كذلك لمحة عامة عن التكنولوجيا المالية الخضراء والمستدامة، مع مناقشة الأبعاد الأخلاقية للتمويل الأخضر ودور متخصصي التمويل الأخضر.

أما شهادة ((مخاطر المناخ))، فتهدف إلى تطوير معارف المتعلمين ومهاراتهم المتعلقة بتغير المناخ ومخاطر المناخ والتمويل المستدام، الأمر الذي يمكّنهم من دعم العملاء والزملاء والمجتمعات في الانتقال إلى عالم مستدام ومنخفض الكربون.

وبالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، فإن المبادرات التي تقوم بها أكاديمية مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع معهد ((تشارترد بانكر))، تلعب دوراً حاسماً في تعزيز رأس المال البشري اللازم للمضي قدماً في تفعيل جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28. وتعتبر الشهادات في ((التمويل الأخضر والمستدام)) و((مخاطر المناخ)) محورية، ليس فقط في مجال التعليم وإنما أيضاً تدل على دور والتزام دولة الإمارات نحو المساهمة في الحوار المناخي العالمي وتعزيز جهود العمل المستدام.

وقال سايمون تومسون، الرئيس التنفيذي لمعهد ((تشارترد بانكر)): ((حتى تلعب الخدمات المصرفية والمالية دوراً فاعلاً في تحقيق صافي انبعاثات صفري، لا بد من أخذ مسألة التغير المناخي بالحسبان في جميع القرارات المالية المهمة على حد قول مارك كارني - المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي – أمام مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP26. وهذا يتطلب من كل متخصص في الشؤون المالية أن يكتسب معرفة بأسس الاستدامة في إطار المهام الموكلة إليه، وأن يكون قادراً على تطبيق هذه المعرفة ضمن أنشطته اليومية. ليس المطلوب أن يصبح جميع المصرفيين خبراء في الاستدامة، وإنما نحتاج على الأقل إلى نشر مبادئ وممارسات التمويل المستدام لتحقيق ازدهار حقيقي للأجيال الحالية والمستقبلية)).