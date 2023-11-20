دويتشه بان تعلن عن إنشاء أطول نفق للسكك الحديدية يربط بين ألمانيا والتشيك



أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان الاثنين، عن إنشاء أطول نفق للسكك الحديدية عبر جبال الخام الشرقية سيربط بين ألمانيا والتشيك ويقلل فترة السفر بين مدينة دريسدن شرقي ألمانيا والعاصمة التشيكية براغ بشكل كبير.

وأوضحت الشركة أنه بعد اختبار بدائل مختلفة للخط الجديد وقع الاختيار على إنشاء نفق بخط وحيد بطول يقارب 30 كيلومترا ويربط بين مدينة هايديناو على الجانب الألماني ومدينة أوستي ناد لابيم على الجانب التشيكي. وتابعت الشركة المملوكة للدولة أن نوعية النفق الذي وقع الاختيار عليه يعتبر هو الحل الأفضل سواء بالنسبة للبيئة أو على الصعيد التقني والاقتصادي.

يعد المشروع الجديد على الصعيد الدولي أهم مشروع نقل في مجال السكك الحديدية، وذلك على خلفية أن الخط الحالي الذي يمر عبر وادي نهر إلبه وصل إلى الحد الأقصى لطاقته الاستيعابية.

ويهدف الخط الجديد إلى توفير بديل آمن للفيضانات وتقليص فترات السفر حيث سيتمكن الركاب من السفر من دريسدن إلى العاصمة التشيكية براغ في نحو ساعة فقط، بينما تبلغ مدة هذه الرحلة في الوقت الحالي ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة.

من جانبه، صرح مارتين فالدن مفوض دويتشه بان لولاية سكسونيا الألمانية (عاصمتها دريسدن) بأن المشروع سيربط بين دول وسيهيئ الظروف لمزيد من نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية.

وبدوره، أكد وزير نقل ولاية سكسونيا مارتين دوليج أن هناك حاجة إلى إعطاء بناء الخط أولوية قصوى، وقال إن إعلان الشركة عن هذا القرار يمثل معلما جديدا، مشيرا إلى أن مشروع النفق يحظى أيضا بموافقة كبيرة بين مواطني المنطقة.









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