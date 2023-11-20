رشيد القرشي لــ« البيان »: بينالي دبي للخط منصة حيوية للفنانين العرب

روافد الحضارة العربية والإسلامية ولونيتها الثقافية هي مسار متجدد لدى الفنان الجزائري العالمي رشيد قرشي وأعماله التي طافت العالم شرقاً وغرباً، وهي اليوم تعرض ضمن فعاليات بينالي دبي الخط وذلك بالتعاون مع ((خولة آرت جاليري)) بحي دبي للتصميم وذلك تحت عنوان ((تجاوز الخط العربي: خارج الحروف والرموز))، وتأخذ زوار البينالي في رحلة ثنائية لسطح الأزرق المقترن بالرموز والأرقام باللون الأبيض.

مركز ثقافي

وأكد الفنان رشيد قرشي لـ((البيان)) أن بينالي دبي للخط يمثل إضافة ثقافية نوعية التي ترعى باهتمام بالغ مسيرة الفنان العربي والخطاط المعاصر، الذي يسعى إلى عصرنة الموروث والترويج للتقاليد العربية والإسلامية للفنون، خاصة أن إمارة دبي باتت اليوم ملتقى كبار الفنانين والمواهب من جميع أنحاء العالم، وداعم رئيس لمشاريع الفنون البصرية التي تؤكد مكانة الإمارة مركزاً ثقافياً حيوياً.

وفيما يتعلق ببصمته الشديدة الخصوصية في تكوين مسار فني لحفظ الإرث الأمازيغي والعربي الإسلامي يقول القرشي: يمثل الخط بالنسبة لي نقطة ارتكاز ملهمة في تقنياتي لسنوات، ويحمل بين طياته تجديداً لملامح التراث المستوحى من الأمازيغية والطوراقية ضمن قالب تجريدي أشبه بالتمائم في صفة التكرار والمصفوفات، كما تشمل أعمالي مسارات متعددة من أشكال التعبير الفني، بدءاً من أعمال الحفر، انتهاء باللافتات كبيرة الحجم وأعمال التركيب، ومواد مختلفة عبر وسائط مختلفة، ومنها الطباعة الفنية والرسم الزيتي والسيراميك والأقمشة. بالتعاون مع بعض الحرفيين المتمرسين في التقنيات التقليدية من شمال أفريقيا مثل الصباغة والنسيج والفخار.

وحول مصدر إلهام أعماله لمجموعته المكونة من 60 لوحة يؤكد القرشي أنها تسرد بشعف سيرة لشخصيات مهمة في العالم الإسلامي منهم: الحلاج، ابن عربي، جلال الدين الرومي، الأمير عبد القادر، فريد الدين العطار. وأختار بعناية حكماً وأقوالاً مأثورة من نصوصهم، وأبدعها بالخط العربي ما يجعل أعمالي في غاية الجمال والإبداع.