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تكريم جمعة الماجد في «مؤتمر المخطوطات» بتونس

11/20/2023 7:25:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمخطوطات القرن السابع الهجري الذي أُقيم هذا العام في جامعة الزيتونة في الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، قامت دار مخطوطات وقف السلطان أحمد في إسطنبول الجهة المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع كلية الدعوة في ليبيا، وجمعية الراسخون في العلم في الكويت، وجامعة الزيتونة التونسية، بتكريم معالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي. وقد تسلم التكريم نيابة عن معالي جمعة الماجد، الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز.

يأتي هذا التكريم تقديراً للدور الريادي الذي قام به جمعة الماجد في حفظ التراث العالمي، من خلال تأسيسه لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي الذي عمل على إنقاذ وترميم ورقمنة المخطوطات والكتب في مكتبات متنوعة حول العالم، كما أسهم في تأسيس مختبرات لترميم وتصوير الكتب والمخطوطات في دول عدة.

حضر مراسم التكريم كل من: الدكتور عبد اللطيف البوعزيزي، رئيس جامعة الزيتونة في تونس، والدكتور إسماعيل حقي تومان، رئيس وقف السلطان أحمد في إسطنبول، وغيرهم من الشخصيات.

وشكر جمعة الماجد في كلمة عبر فيديو مسجل دار مخطوطات وقف السلطان أحمد في إسطنبول والجهات المشاركة في التكريم، وقال: أشكركم على تكريمكم لي في هذا المحفل العلمي المهم، وعلى اهتمامكم بإحياء تراث أمتنا العظيم. وما قمنا به من حفظ للتراث على مدى ربع قرن لم يكن ترفاً، بل كان نابعاً من باب المسؤولية التي شعرنا بها. وقد كان لهذا العمل الأثر في حفظ التراث في أماكن متعددة في العالم.

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