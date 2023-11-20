«قمة المعرفة» تضيء اليوم عوالم «المدن والثورة الصناعية الخامسة»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، تنطلق اليوم فعاليات ((قمَّة المعرفة 2023))، والتي تنظمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار ((مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة)). وستجمع القمَّة تحت مظلتها قادة الفكر وواضعي السياسات وصناع القرار والخبراء والباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال، حيث ستشكِّل منصةً لطرح الرؤى والأفكار واستعراض أفضل الممارسات من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم.

وستقام فعاليات القمَّة حضورياً في مركز دبي التجاري العالمي في قاعة الشيخ راشد اليوم وغداً، إضافة إلى يوم افتراضي بعد غدٍ، حيث تتمحور فعالياتها حول مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة. وتتضمن القمَّة جلسات حوارية تتناول مواضيع متعددة من قبيل العيش في ظل الثورة الصناعية الخامسة، وأهداف التنمية المستدامة في عصر الثورة الصناعية الخامسة، إضافةً إلى مناقشة التقدم في صناعة التكنولوجيا الحيوية، وطرح استراتيجياتٍ لعالم خالٍ من النفايات، وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات في الصحة الرقمية، واستعراض أبرز الحلول الذكية في مجال الأمن الغذائي الزراعي، وتقنيات وحلول مستدامة تضمن التغذية لأجيال المستقبل.

مواضيع وقضايا

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((تُركِّز قمَّة المعرفة هذا العام على مختلف جوانب الثورة الصناعية الخامسة، وتُناقش أبرز المواضيع والقضايا ذات الصلة، ولا سيما مدن المعرفة. وتنعقد هذه القمة في إطار مساعي دولة الإمارات المستمرة وجهودها الدؤوبة لتعزيز مسارات نقل ونشر المعرفة لتمكين الأفراد والمجتمعات معرفياً ورفدهم بمهارات المستقبل، وتعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة. وتسعى القمَّة إلى توطيد أواصر التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، إضافة إلى تأكيد الدور الريادي لدولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال نشر وتعزيز المعرفة)).

وستتناول جلسات القمَّة بشكل معمق محاور مهمة تشمل تعزيز دور المعرفة في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل ودراسة سُبُل توظيف التقنيات المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية وتحفيز الإبداع والابتكار وتسريع وتسهيل الوصول إلى الموارد المعرفية بالاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ثمرة الشراكة

وستشهد القمَّة أيضاً الإعلان عن نتائج مؤشِّر المعرفة العالمي 2023، الذي يعد ثمرة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كما ستستعرض جلساتها نتائج الدول العربية في المؤشِّر. وستناقش القمَّة أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض، مع ضمان تمتع جميع شعوب العالم بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. وتتضمن فعاليات الحدث أكثر من 43 جلسة تتناول العديد من الموضوعات، بما في ذلك الصحة الرقمية واستراتيجيات السياحة المستدامة، وأدوات تحول التعليم وبناء مدن المعرفة والجيل الخامس من التقنيات التعليمية، وتأثير الثورة الصناعية الخامسة على ريادة الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا الحيوية، وكيفية تعزيز الأمن السيبراني، والإعلام وصناعة المحتوى في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى تعزيز ونشر وتمكين الوصول إلى المعرفة في مختلف المجمعات في المنطقة والعالم. وتنطلق المؤسَّسة من فهم مفاده أنَّ المعرفة هدف رئيسي وخطة عمل لابتكار حلول للتحديات الصحية والبيئية والاقتصادية الاجتماعية التي تواجهها البشرية أملاً في تمهيد الطريق نحو التنمية المستدامة الشاملة للوصول إلى مستقبل أفضل.