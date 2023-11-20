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نجاح كبير لأغلى كؤوس قفز الحواجز في موسكو

11/20/2023 7:25:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت في العاصمة الروسية موسكو بنجاح كبير فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز بنسختها الثانية التي استمرت على مدى 3 أيام، بدعم سفارة الدولة في روسيا.

وشارك 300 متسابق في المنافسات البالغ إجمالي جوائزها أكثر من 7 ملايين روبل روسي، وفازت أناستاسيا شيرباكوفا بالمركز الأول، وناتاليا سيمونيا بالمركز الثاني، وحصد سيرجي بيتروف المركز الثالث. وقال الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية: فخورون بإطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز للعام الثاني على التوالي، بالمشاركة الكبيرة من الفرسان والفارسات، ونتمنى استمرار فعاليتها، لما لها من أثر كبير في نشر رياضة الفروسية في روسيا، وترسيخ دور الفعاليات الرياضية المجتمعية في تعزيز الشغف برياضة الفروسية، لتصبح تقليداً يرمز إلى الصداقة بين الإمارات وروسيا.

وأشاد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الثانية.

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