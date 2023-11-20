4000 تذكرة مجانية لمشجعي منتخب الإمارات

في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع اتحاد الإمارات لكرة القدم وشقيقه الاتحاد البحريني لكرة القدم، وجه مسؤولو الاتحاد البحريني إلى دخول جماهير ((الأبيض)) استاد البحرين الوطني في مباراة منتخبنا والبحرين التي ستقام اليوم بشكل مفتوح ومن دون أي مقابل.

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