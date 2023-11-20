4000 تذكرة مجانية لمشجعي منتخب الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع اتحاد الإمارات لكرة القدم وشقيقه الاتحاد البحريني لكرة القدم، وجه مسؤولو الاتحاد البحريني إلى دخول جماهير ((الأبيض)) استاد البحرين الوطني في مباراة منتخبنا والبحرين التي ستقام اليوم بشكل مفتوح ومن دون أي مقابل.
وتم تخصيص يمين المقصورة بالكامل والذي يضم 4000 مقعد لجماهير منتخبنا الوطني، وسيكون الدخول من البوابة الخارجية رقم ((2)).
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