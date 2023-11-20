سعيد المحرزي لـ« البيان »: جماهيرنا تنتظر الفرحة من ديار البحرين

أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن مباراة منتخب الإمارات الوطني أمام شقيقه البحريني، اليوم الثلاثاء، تأتي على درجة كبيرة من الاهتمام، وعلى اللاعبين أن يكونوا في كامل تركيزهم، موضحاً أن جمهور ((الأبيض)) ينتظر الفرحة الثانية في هذه المجموعة الثانية، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث لا تعتبر غاية، بل هي وسيلة يجب من خلالها الوصول إلى النقاط الكاملة بشتى السبل، لافتاً إلى أن الفوز الثاني في هذه المجموعة مهم، وذلك من أجل الحفاظ على حظوظ على التأهل، ضمن مشوار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم، وكأس آسيا، وذكر المحرزي في تصريح لـ((البيان)) أن منتخبنا يضم خيرة نجوم الدوري، والجمهور يعول كثيراً على مباراة البحرين، الذي يملك نفس نقاط منتخبنا بعد فوزه على منتخب اليمن، وأتمنى أن يوفق رفاق علي مبخوت في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد الفوز العريض برباعية نظيفة على منتخب نيبال، وحذر المحرزي من عدم التقليل من شان منتخبات المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانب الأبيض والبحرين منتخبات اليمن ونيبال.

وألمح رئيس مجلس إدارة نادي مسافي إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي بينتو يعي دوره تماماً، ويعلم الأهمية القصوى لهذه المباراة، إلى جانب الحصول على النقاط الثلاث وإن تحققت ستجعل وضعية منتخبنا جيدة، ومحافظاً على صدارة المجموعة، وأضاف المحرزي: يجب ألا نخسر أمام المنتخب البحريني، الذي يتساوى معنا في عدد النقاط، ويعد من بين أقوى فرق المجموعة، لكن منتخبنا يتفوق عليه بفارق الأهداف، الحذر واجب، ويجب احترام الفريق المضيف وحرمانه من الفوز، ودعا المحرزي اللاعبين للتحلي بالصبر، وسد الثغرات أمام هجوم الأحمر البحريني، معرباً عن أمله بأن يكون التوفيق حليف اللاعبين.

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