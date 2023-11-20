«فاتنة» تتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب

توجت الفرس ((فاتنة)) العائدة للإسطبلات الملكية العمانية، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمحطته الثالثة عشر، التي أقيمت في المملكة المغربية الشقيقة، بمضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء، أول من أمس، ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية بنسختها الثلاثين.

ونجحت المحطة المغربية في تحقيق منجزات إضافية مبهرة للكأس الغالية، في ظل الحضور الجماهيري المميز، ومشاركة نخبة ملاك ومربي الخيل العربي في المغرب، بجانب الحضور الدبلوماسي الرفيع، والأصداء الإعلامية الواسعة التي أسهمت بتعزيز المكتسبات المهمة لأجندة سباقات الحدث الريادي العريق. وتقام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية، ودعم الملاك والمربين للاهتمام بالخيول العربية، دعماً لنهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تفوق

وتمكنت الفرس ((فاتنة)) المنحدرة من نسل (داحس X ماكسينسي)، ملك الإسطبلات الملكية العمانية، وتحت إشراف المدرب سانشيز فريدريك، وتحت قيادة الفارس فوريست ميكايل، من التفوق عن جدارة واستحقاق، والظفر بلقب المحطة المغربية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، التي شهدت مشاركة 18 خيلاً في السباق، الذي أقيم لمسافة 1750 متراً، والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق. وجاءت مجريات السباق متوافقة مع الترشيحات والتوقعات لمصلحة ((فاتنة))، التي نجحت ببراعة من صدارة مجموعة الخيول في منعطف النهاية، وانطلقت بثقة وقوة في عمق المستقيم، واستمرت بالتقدم حتى حسمت اللقب بفارق 3 أرباع الطول عن أماني أطلس.

ونجحت البطلة من قطع مسافة السباق بزمن 2:06:00 دقيقة، وجاءت بالمركز الثاني ((أماني أطلس)) (شارة الخالدية X فدوى) للمالك مربط أطلس، وتحت إشراف المدرب المرتقي محمد، وقيادة الفارس أنتوني كراستوس، فيما جاء بالمرتبة الثالثة ((زين الحالة)) (عاصي X شماد دي غزال) للمالك السكاب ريسينغ، وتحت إشراف المدرب العماري محمد، وقيادة الفارس لكجل عمر.

حضور

حضر السباق وتوج الأبطال العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية الشقيقة، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب عمر الصقلي المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وهشام دباغ نائب المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس.

وقال العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية: ((نفخر بالتطورات المهمة التي تحققها سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، في المملكة المغربية الشقيقة، ونثمن الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة دعم ورعاية الخيل العربي في كافة مضامير العالم، انطلاقاً من حرصها واهتمامها للحفاظ على إرث الإمارات الأصيل وإعلاء شأن الخيول العربية.

وأضاف: سعداء بالنجاحات المبهرة، والتفاعل المميز الذي شهدته محطة المغرب، والمشاركة الكبيرة لنخبة الملاك في الحدث، ما يعكس مكانة الحدث ومسيرته التاريخية الرائدة، كما تؤكد تلك النجاحات على قوة الشراكات والعلاقات الثنائية والروابط المتينة التي تجمع الإمارات بالمملكة المغربية الشقيقة، الأمر الذي يجسد أهمية الكأس الغالية، ودورها في تحقيق الكثير من المكتسبات والمنجزات الوطنية.

فخر واعتزاز

من جهته، أعرب فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عن فخره واعتزازه بالنجاحات الجديدة التي حققتها الكأس الغالية في الملتقى الدولي لسباقات المغرب، الذي يعد من أهم سباقات الخيل في القارة الأفريقية، مؤكداً أن الكأس الغالية وصلت إلى هذه المرتبة المتقدمة، بفضل رؤية ودعم وتوجيهات سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يقودنا لفضاء الإنجازات ومسار النجاحات دوماً، مبيناً أن أسرة الخيل العربية تعاصر حقبة ذهبية، في ظل دعم ورعاية سموه المتواصلة لمسيرة هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن توجيهات سموه تقودنا للعالمية بنوعية السباقات، واختيار أهم المهرجانات الكبيرة في دول العالم، ومشاركة نخبة الخيل العربي والملاك والمربين، معرباً عن فخره بهذه الإنجازات الكبيرة، التي تجسد المكانة المرموقة للكأس الغالية، وأهميتها باعتبارها من أهم السباقات الكلاسيكية في العالم، متوجهاً بالتهنئة للإسطبلات الملكية العمانية، بمناسبة فوز الفرس ((فاتنة)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز