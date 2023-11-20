«كأس الاتحاد» للبولو بنادي غنتوت اليوم

تنطلق اليوم بملاعب نادي غنتوت، بطولة كأس الاتحاد السنوية للبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وينظم نادي غنتوت البطولة بملاعبه أيام 21 و23 و25 نوفمبر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 للدولة.

وتنطلق المنافسات اليوم حسب قرعة البطولة، بعد إغلاق ((باب التسجيل)) وتحديد عدد الفرق المشاركة.

وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي، وضع كافة الترتيبات الكفيلة بدعم نجاح الحدث وتميزه، بجانب الاستعدادات التنظيمية لليوم الختامي السبت المقبل على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

ويتضمن اليوم الختامي للبطولة العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الترفيهية، والمعرض التراثي، بالإضافة إلى مشاركة شرطة أبوظبي في عزف النشيد الوطني، كما يشهد إقامة نهائي البطولة، بالإضافة لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومن ثم مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

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