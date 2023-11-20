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بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية تنطلق اليوم

11/20/2023 7:24:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنظم الجمعية اليوم، بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، التي تنطلق في الساعة العاشرة صباحاً بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، بمشاركة 199 من الخيول العربية الأصيلة. وتبدأ فعاليات اليوم الأول للبطولة بفئة المهرات في عمر سنة، التي تم تقسيمها إلى قسمين ((أ))، و((ب))، ثم فئة المهرات بعمر سنتين، و3 سنوات، تعقبها فئة الأفراس عمر 4 إلى 6 سنوات.

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