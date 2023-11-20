بخيت سعد لـ« البيان »: تأهل منتخبنا إلى مونديال 2026 شبه مضمون

لا يرى بخيت سعد، النجم السابق لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، تأهل ((الأبيض)) إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، قائماً فحسب، بل يعتقد بأن التأهل شبه مضمون، إن لم يكن أمراً مفروغاً منه في ضوء حصة المقاعد الكبيرة المخصصة لقارة آسيا، البالغة 8 مقاعد ونصف المقعد، والصورة المغايرة إيجاباً التي ظهر عليها ((الأبيض)) الإماراتي في أولى محطات مشواره أمام نيبال. تالياً حوار ((البيان)) مع بخيت سعد..

صورة مميزة

كيف وجدت منتخب الإمارات بعد اجتيازه المحطة الأولى نحو مونديال 2026؟

الصورة أكثر من مميزة، وجدت بوادر إيجابية كثيرة، ومؤشرات عمل طيبة، لمست تغييراً واضحاً في أسلوب اللعب، وروحاً جديدة لدى اللاعبين، خصوصاً، ما يتعلق بعدم الاستهانة بالمنافس، لاعبونا إصراراً على تحقيق الفوز مع أول خطوة في المشوار، المنتخب ظهر أكثر تماسكاً، برز لدينا أكثر من لاعب في المركز نفسه، وهذه ربما تحدث لأول مرة منذ أعوام، ما يعني توفر البديل الجاهز.

وهل هناك لاعب معين لفت انتباهك؟

ظهر الجميع بصورة ((الرجل المتحدي))، الكل عمل على طي صفحة الماضي، ومحو جزء كبير من تفاصيل الصورة القديمة السائدة عن المنتخب في ذهنية الجماهير والمتابعين، مباراة نيبال، أسست لمرحلة جديدة في مسيرة ((الأبيض))، نأمل أن ((تدوم)) حتى تحقيق حلم التأهل إلى مونديال 2026.

دور المدرب

وما دور المدرب بينتو في كل ما تراه إيجابياً في حالة المنتخب؟

بلا شك، دور المدرب مهم وكبير في تأسيس الصورة الحالية للمنتخب، بينتو أحدث فارقاً فنياً ومعنوياً واضحاً، عمل على تصحيح أخطاء المرحلة السابقة، وعالج الكثير من نقاط الضعف، وعزز عوامل القوة في المنتخب، وهذا ظهر في المباريات الودية وليس في مباراة نيبال فقط.

وإلى أي حد ترى فرصة منتخب الإمارات قائمة في التأهل إلى مونديال 2026؟

بصراحة، أنا لا أراها قائمة فقط، بل إني أرى تأهل ((الأبيض)) إلى مونديال 2026، شبه مضمون، ومن المفترض أن يكون مضموناً، وليس شبه مضمون، وأن نعمل على ذلك بكل وضوح ودون أدنى تردد، ماذا نريد أكثر من تخصيص 8 مقاعد ونصف المقعد لقارة آسيا حتى نتأهل إلى مونديال 2026، يتوجب علينا أن نجاهر بهذه الحقيقة، وأن نعمل على ترسيخها لدى لاعبينا منذ البداية حتى لا يكون هناك أي مبرر أو ((عذر)) لعدم الوصول إلى نهائيات كأس العالم في 2026، لأن عدم الوصول غير مبرر مطلقاً مع حصة المقاعد الكبيرة المخصصة لآسيا.

الحلم الثاني

ما المطلوب عمله في الفترة القادمة؟

لا بد من إقامة تجمعات عدة، وإجراء مباريات ودية كثيرة مع أقوى المنتخبات، يُسهم اللعب أمامها في تعزيز قوة منتخب الإمارات، وزيادة مستوى احتكاك لاعبيه، وتذويب رهبة اللعب مع المنتخبات الأعلى تصنيفاً، والأكثر قوة، والعمل على استعادة ثقة الجماهير بالمنتخب، باعتبارها أكبر حافز ودافع للاعبين في مثل هذا المشوار الكبير.

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