الصافرة الإماراتية تدير مباراتين بتصفيات آسيا

كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم قضاة ملاعب إماراتيين إدارة مباراتين اليوم في المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

ويُدير طاقمنا المونديالي بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن مباراة أوزبكستان وإيران، ويعاونه محمد يوسف وحسن المهري، كما يدير عادل النقبي مباراة هونغ كونغ وتركمانستان ويعاونه علي راشد النعيمي وسبت عبيد.

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