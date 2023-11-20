الصافرة الإماراتية تدير مباراتين بتصفيات آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم قضاة ملاعب إماراتيين إدارة مباراتين اليوم في المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.
ويُدير طاقمنا المونديالي بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن مباراة أوزبكستان وإيران، ويعاونه محمد يوسف وحسن المهري، كما يدير عادل النقبي مباراة هونغ كونغ وتركمانستان ويعاونه علي راشد النعيمي وسبت عبيد.
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