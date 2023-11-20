سعود بن صقر: الأعمال الخيرية تعكس إيماننا بأهمية العطاء الإنساني

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الأعمال الخيرية أصبحت عنصراً رئيسياً في الثقافة المجتمعية لدولة الإمارات ورأس الخيمة، وهي انعكاس لمدى ازدهار وتقدم الدولة وإيمان أبنائها بأهمية العطاء الإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباق ((تيري فوكس رأس الخيمة)) الخيري، الذي تم تقديم ريعه إلى جامعة الإمارات في العين، لاستكمال بحوثها العلمية الخاصة بأمراض السرطان.

وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن سعادته باستضافة رأس الخيمة الفعالية الخيرية السنوية التي تعكس القيم المجتمعية الأصلية لأبناء الدولة ورأس الخيمة، مثمناً سموه جهود اللجنة المنظمة وكل من ساهم في إنجاح الحدث الذي أصبح ضمن الأنشطة الرئيسية في جدول فعاليات الإمارة.

تجدر الإشارة إلى أن السباق نظم على كورنيش القواسم برأس الخيمة، يوم الجمعة الماضي برعاية كريمة من سموه، وبالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.

وأعرب أعضاء اللجنة المنظمة والقائمون على السباق عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه ورعايته المتواصلة للمبادرة الخيرية والإنسانية النبيلة التي تنظم إحياءً لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس، وتهدف إلى جمع الأموال لدعم أبحاث السرطان.

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