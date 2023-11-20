سعود بن صقر: الأعمال الخيرية تعكس إيماننا بأهمية العطاء الإنساني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الأعمال الخيرية أصبحت عنصراً رئيسياً في الثقافة المجتمعية لدولة الإمارات ورأس الخيمة، وهي انعكاس لمدى ازدهار وتقدم الدولة وإيمان أبنائها بأهمية العطاء الإنساني.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباق ((تيري فوكس رأس الخيمة)) الخيري، الذي تم تقديم ريعه إلى جامعة الإمارات في العين، لاستكمال بحوثها العلمية الخاصة بأمراض السرطان.
وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن سعادته باستضافة رأس الخيمة الفعالية الخيرية السنوية التي تعكس القيم المجتمعية الأصلية لأبناء الدولة ورأس الخيمة، مثمناً سموه جهود اللجنة المنظمة وكل من ساهم في إنجاح الحدث الذي أصبح ضمن الأنشطة الرئيسية في جدول فعاليات الإمارة.
تجدر الإشارة إلى أن السباق نظم على كورنيش القواسم برأس الخيمة، يوم الجمعة الماضي برعاية كريمة من سموه، وبالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.
وأعرب أعضاء اللجنة المنظمة والقائمون على السباق عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه ورعايته المتواصلة للمبادرة الخيرية والإنسانية النبيلة التي تنظم إحياءً لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس، وتهدف إلى جمع الأموال لدعم أبحاث السرطان.
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