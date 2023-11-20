تتردد في رؤوسنا الكثير من الأفكار، وتسكن قلوبنا مشاعر وعواطف جياشة، ونحن نتأرجح بين العقل والقلب، حيث يسعى كل واحد منهما لسحبنا ناحيته، ويأتي ذلك مع محاولتنا خلق التوازن بين العقل والقلب، من خلال مراجعة الذات ومحاسبتها، وتجاهل بعض الأصوات التي نسمعها بداخلنا، في محاولة منا للوصول إلى أهدافنا، وتحقيق أمنياتنا.

وقد يبدو ((النقد الذاتي)) في بعض الأحيان قاسياً، ومثيراً للقلق، لا سيما عندما يتحول إلى عملية لـ ((جلد الذات))، ما يجعل المردود النفسي سلبياً، وهو ما قد يؤثر في الإنتاجية، ويؤدي إلى العزلة، خوفاً من مواجهة ما تفرضه الحياة من تحديات.

((النقد الذاتي)) هو صوت داخلي لا يسكت أبداً، وهو سلوك يكشف للفرد عن نقاط ضعفه. قد يتحول في لحظة إلى تجربة مؤلمة، تهز جوهر الفرد، وتخفض مستوى طموحاته، ولكنه في الوقت نفسه، هو سلوك صحي لزيادة الوعي، وتحفيز النمو الشخصي، عبر التعّلم من الأخطاء، واكتشاف نقاط الضعف ومحاولة التغلب عليها، ولكنه قد يشكل أحياناً حاجزاً أمام تقدير الذات، كونه يمنع الفرد من الإيمان بقدراته الشخصية، ويُعدّ ((النقد الذاتي)) جزءاً طبيعياً من الحياة، لا يجب علينا ممارسته بشكل مفرط، حتى لا يكون له تأثيرات سلبية في النفس، كما لا يجدر بنا وضع معايير ذاتية غير واقعية، حتى لا نضطر إلى اتخاذ مواقف حادة عند عدم قدرة الذات على الوفاء بهذه المعايير.

وبرغم ذلك، تكمن أهمية ((النقد الذاتي)) في قدرته على تمكين الفرد من تدارك الأخطاء وتصويبها، والتقدم بوضوح وخطوات ثابتة نحو الأمام، ولذلك يعتبره الكثير من الناس بمثابة الخطوة الأولى في طريق الإصلاح، ليس للنفس فقط، وإنما المجتمع أيضاً، ويرى فيه البعض نقطة محفزة للإبداع، قادرة على تصحيح المسار، وإلهام الفرد على النهوض بأفكاره وتحقيق أهدافه، والارتقاء بمستوى إنسانيته.

مسار:

النقد الذاتي طريقة مثالية لممارسة التفكير الإبداعي