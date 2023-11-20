الرهائن.. «مهدئ قصير المفعول لا يوقف الألم»

يخطئ من يعتقد أن أي صفقة لتبادل الرهائن سوف تنهي مشروع الحرب الوحشية، التي يخوضها نتانياهو.

الرهائن ((جزء)) من ((كل))، عنصر مساعد، لكن هذا الملف ليس الهدف الأكبر أو المرضي لغرور الجيش الإسرائيلي المجروح في كبريائه وقدراته، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

في ثقافة المجتمع الإسرائيلي فإن جيش الشعب هو ((فخر الدولة العبرية))، وهو الحارس والحامي للمشروع الصهيوني من عدوان وشرور منطقة وجيران لديهم رغبة وحشية في إلقاء إسرائيل في البحر.

هذا يعني أن الجيش هو بهذا المفهوم الجبار الصلب الحامي من تكرار ((المظلومية التاريخية للشعب اليهودي على مر القرون)).

من هنا كانت ضربة يوم 7 أكتوبر هي اختراق مؤلم، وزلزال ((لنظرية الأمن الإسرائيلي، الذي لا يخترق، وصدمة للرأي العام في جيشه الذي لا ينهزم))، لذلك كله فإن المشروع الإسرائيلي في غزة هو ((مشروع الحد الأقصى من الجنون))، أي يقوم على جعل الحياة مستحيلة تماماً لسكان غزة بأكبر قدر من الخسائر دون مراعاة لأي قواعد اشتباك وضرب مستهتر لكل القيم الإنسانية، التي نص عليها القانون الدولي.

وأتجرأ وأقول: إن السلوك الإجرامي الانتقامي الوحشي يعلو على أي شيء حتى لو كان سلامة الرهائن، وبالتالي إطلاق جزء من الرهائن مقابل ساعات من التهدئة، وبضعة أطنان من المساعدات والوقود لا يعني أبداً إيقاف إطلاق النار، لا نهاية صريحة للعمليات العسكرية الوحشية.

الأهم أن إطلاق الرهائن جزء منهم أو أغلبيتهم أو حتى جميعهم (وهذا صعب الآن) لن يوقف سعي إسرائيل لإعادة تدوير مشروع التهجير القسري لسكان غزة إلى داخل نطاق غزة.

إسرائيل لن تحل مشكلة فلسطينية بثمن إسرائيلي، ولكن بثمن عربي وتمويل دولي !

هذا الجنون المتوحش الإسرائيلي هو ((الناتج النهائي)) لثلاثة عوامل تداخلت، وامتزجت ببعضها، لتعزز لنا ذلك الجنون الهستيري.

الأول: الشعور بالرغبة للانتقام والثأر لجرح كرامة وكبرياء ((جيش الدفاع الذي لا يقهر))، وبالتالي أصبح ذلك اتهاماً صريحاً بالتقصير الشديد، الذي لا يغفر على جنرالات الجيش والمؤسسات الأمنية، والتحالف اليميني، الذي يقوده نتانياهو.

الثاني: الفرصة التاريخية التي أتاحها يوم 7 أكتوبر لتحريك المشروع التوراتي للحكومة اليمينية ستعيد سياسة ((الترانسفير)) العنصرية للعرب، بهدف نقاء الدولة من العرب، وبقاء الجنس اليهودي وحده.

الثالث: التخلص من الكتل الديموغرافية داخل الحزام الأخضر (سكان ما قبل 1948) والضفة والقطاع، عبر سياسة التطهير العرقي في زمن حرب عدوانية يتم الادعاء بأنها حرب مشروعة، تدافع فيها إسرائيل ضد الإرهاب الفلسطيني !

إن الحديث هو مجرد فترة إعلانية إعلامية لالتقاط الأنفاس، بعدها يستمر تنفيذ مشروع المجازر بهدف الترحيل، ثم يخرج علينا نتانياهو بابتسامته الغبية الشريرة ويقول للعالم:

((سيداتي سادتي فاصل ونواصل))!