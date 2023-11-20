من صنائع الرجال نتعلم

جاء الفوج الأول من الأطفال الذين لم يرحمهم نتنياهو، ولم تفكر في مصيرهم ((مجموعة هنية)) وهي تفتح الطريق أمام ((الغيلان)) المتوحشة بفعلتها ((البوليوودية)) يوم 7 أكتوبر.

وصلوا إلى هنا، إلى دار زايد، تحت رعاية وتوجيه الرجل الذي لم يهدأ منذ اللحظة التي استشعر فيها بالخطر، رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، واستقبلتهم الأيدي الطبية، تحنو عليهم، وتضمد جراحهم، وتحاول أن تخفف عليهم مصابهم، وكان الابن، ذياب بن محمد بن زايد، أول المرحبين بهم في بلدهم الثاني، مر عليهم مطمئناً ومسانداً ومشاركاً في اقتسام آلام شعب بريء يمثل به قساة غلاظ القلوب.

واحتضن المستشفى الميداني الأطفال ((الخدج))، من نقلوا من حاضناتهم في المستشفى ((المهدوم))، ولم تسعفهم حالاتهم على الذهاب إلى مكان بعيد، فوصلت إليهم ((يد الخير))، هناك في غزة، في المستشفى الميداني الإماراتي، المرسل من قائد هذه البلاد وقدوتها في عمل الخير والوقوف مع الأشقاء.

وتستعد الفرق العاملة في الهلال الأحمر المنتشرة، والتي يتابعها حمدان بن زايد، لاستقبال أفواج ضحايا ((الحرب القذرة)) المحمية من كبار كنا نعتقد بأنهم لا يقبلون بمثل هذه الجرائم، ولكنهم أثبتوا بأن إنسانيتهم مقتصرة فقط على من يميلون إليهم، وأن الموت صعب عليهم وهين على الآخرين، وهم مخطئون في ذلك، وستفضحهم أفعالهم بعد أن تلطخ وجوههم ببقع سوداء تعبر عن الخزي الذي سيطالهم، وكما هي يد الشر ممدودة بالحقد والكراهية، نرى يد الخير ممدودة نحو من يواجهون جبروت الطغاة، وخلال أيام قليلة، وقد تكون ساعات، ستبدأ عملية نقل مرضى السرطان الذين شردوا لتضاف معاناة فوق معاناتهم.

ولن تتوقف مبادرات محمد بن زايد، في كل المجالات، وعلى رأسها المجال الإنساني، فالرجال ترى صنائعهم عند الملمات والشدائد، وهذه صنائع أبناء زايد، منها نتعلم ونعرف قيمة الرجال.

حفظهم الله وبارك فيهم.