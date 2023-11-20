سلوكيات مريبة وسط الشارع!

في هذه الأيام لا يحتاج أي واحد منا لغير فكرة غريبة أو مريبة أو ربما غير مألوفة بالنسبة للآخرين، مع كثير من الجرأة للقيام بها على الملأ، ثم تصويرها ووضعها على أحد حسابات السوشيال ميديا، لتنهال الإعجابات والتعليقات، ويكثر الجدل والكلام والنقاش، وقبل التعليقات وردات الفعل سيكون صاحب المقطع وسلوكه الغريب والمستهجن أو المستفز ربما قد تحول إلى كوكب من كواكب الشهرة لبعض الوقت وربما لوقت طويل، بعد أن يكون قد شجع آخرين على ما هو أكثر استفزازاً !

إن الانتشار السريع لكل سلوك غريب ولكل فكرة، ولكل شخص أياً كان، وبأقل قدر من الجهد والاجتهاد، الانتشار الذي يشبه سريان النار في الهشيم، هو المبدأ الذي يقوم عليه مبدأ السعي للشهرة السهلة، والتي أنتجت آلافاً بلا حصر من الأسماء والمشاهير في عالم السوشيال ميديا، صانعة منهم مؤثرين وأصحاب حظوة وملايين !

فإذا سألت عن إنجازاتهم وما قدموه للناس والمجتمع سيدهشك أن الإنجاز أقرب إلى الصفر، وهذا بالضبط ما منح وسائل التواصل الحديثة الجاذبية المتزايدة والمقبولية العالية لدى جموع الناس من كل الأطياف، لأنها تضعهم على قمة الشهرة في طرفة عين دون أي مجهود، وربما لمجرد تفاهة قاموا بها أحياناً !

كأن يقف شاب في وسط أحد الشوارع هنا في الإمارات، وهو يرفع لافتة كتب عليها وهو معصوب العينيين: إذا كنت تعتقد أن العالم بحاجة إلى المزيد من الحب فتعال إليّ وخذ عناقاً مجانياً ! ولقد صور نفسه وهو يحظى بالكثير من النساء والرجال الذين يقتربون منه ليعانقهم، وطبعاً حمّل الفيديو على أحد تطبيقات التواصل والبقية معروفة سلفاً !

أما السؤال الأول فهو: كيف سمح لهذا الشاب أن يفعل ما فعله، وهل كل فعل يمارس في شوارع أوروبا يجب أن يطبق في شوارعنا ؟ ولأجل ماذا ؟ ماذا أراد صاحب العنايات المجانية أن يثبت لنا، وأية رسالة تحمل تلك اللافتة المريبة ؟ في الحقيقة لم أجد للفكرة أي علاقة بنشر المحبة، فنحن بلد محبة ومجتمع تسامح في أعمق جذوره، ولسنا بحاجة لأفكار كهذه!