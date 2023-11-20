لا ننسى البحرين

يخوض منتخبنا الوطني المباراة الرسمية الثانية في تصفيات المونديال القارية أمام شقيقه البحريني، وأملنا كبير أن نظهر بصورة طيبة، ونتمنى أن تستمر، ويواصل الأبيض الانتصارات أمام منتخب متطور.

وللتاريخ، كان أهلي دبي أول فريق كروي يقوم برحلة رياضية لمملكة البحرين الشقيقة في يوم 14 ديسمبر 1970، فاز في المباراة الأولى وتعادل في الثانية، وقد أحسن مسؤولو اتحاد الكرة البحريني استقبال أعضاء وفدنا الكروي، وأحاطوهم بالرعاية والاهتمام والتقدير، وبعد يومين، لعب الأهلي ضد فريق الصف الثاني لمنتخب البحرين، وفي يوم 18 من نفس الشهر، لعبنا المباراة الثانية ضد فريق التاج، الذي يعتبر من أفضل الفرق وأقدمها، رافق الأهلي لاعبا النصر، الحارس رشيد عيسى ورجب عبدالرحمن ((زمان)) كانت الأندية تتبادل اللاعبين بصورة ودية، خاصة بين عملاقي السبعينيات، الأهلي والنصر، في أكثر من مناسبة.

المرحوم غانم غباش رئيس الوفد، ابتكر أفكاراً جديدة أول مرة، منها تقديم دروع تذكارية لهم كهدية رمزية، وبطاقة العضوية الفخرية، فقد كانت أفكاره متطورة وحضارية، وبعد هذه الزيارة، تولى غانم غباش رئاسة اتحاد الكرة، كثاني رئيس، لمدة عام، في الفترة من 1973 إلى 1974، وشهدت اللعبة تطوراً في هذه المرحلة.

تعجبني في الرياضة البحرينية العريقة، بأنها لا تنسى القدامى، وهذه السياسة الجميلة يتبعها الأحبة منذ زمن، وأصبحت عادة طيبة تذكرها الناس، ونذكر أن المدرسين الأوائل من أبناء البحرين، جاؤوا إلى الإمارات وساهموا في وضع اللبنة الأولى في مجالات التربية والتعليم والتدريس والإعلام والرياضة، بل إنهم ساهموا في تشكيل بعض الأندية، وأيضاً كان المدرسون عندما يعودون من الإجازة يحضرون بعض المعدات الرياضية، وكانت المعدات خاصة القمصان (الفنايل)، من النوعيات الجيدة.