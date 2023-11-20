قتلى ومفقودون في عاصفة قوية ضربت تركيا

لقي تسعة أشخاص حتفهم في عواصف شديدة ضربت تركيا، في حين اعتبر 11 بحاراً بعداد المفقودين في البحر الأسود.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا‭‭‭،‬‬‬ أمس: ((إن فرق الإنقاذ بحثت عن 11 فرداً مفقوداً من طاقم سفينة شحن غرقت قبالة ساحل البحر الأسود وسط عواصف أودت بحياة تسعة أشخاص على الأقل، بينهم فرد من طاقم السفينة)).

وأضاف: إن السفينة ((كافكامتلر))، التي ترفع العلم التركي وعلى متنها طاقم يتألف من 12 فرداً غرقت قبالة ساحل منطقة إيريجلي، في إقليم زونجولداك بشمال غربي تركيا، وإنه تم انتشال جثة أحد أفراد الطاقم.

وكان قبطان السفينة قد أبلغ أول من أمس أنها تنجرف نحو حاجز الأمواج في إيريجلي وييرليكايا، ومن المحتمل أن تكون السفينة قد اصطدمت بالحواجز بعد ذلك.

وتعرضت المنطقة لعواصف قوية وحال الطقس العاصف دون إرسال سفن وطائرات لإجراء أعمال البحث حتى صباح أمس.

وقال يرلي قايا للصحافيين: ((إن العواصف والفيضانات التي شهدتها تركيا مطلع الأسبوع أدت إلى مقتل أربعة أشخاص في إقليم باتمان بجنوب شرقي البلاد، وثلاثة أشخاص في زونجولداك، وشخص آخر في ديار بكر بجنوب شرقي البلاد أيضاً)).

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