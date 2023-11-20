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مباحثات أممية أوروبية لبعث جهود السلام في اليمن

11/20/2023 7:24:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، مع مسؤول أوروبي رفيع، مباحثات بشأن جهود إحلال السلام في اليمن.

وذكر مكتب المبعوث الأممي ـ في بيان ـ أن غروندبرغ ناقش مع جوزيب بوريل، مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تطورات الوضع في اليمن.

وبحث الجانبان في اجتماع بالأردن ((أهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق تقدم نحو السلام الدائم والاستقرار في اليمن)).

وخلال الأيام الأخيرة كثفت الأمم المتحدة والفعالون الدوليون والإقليميون من تحركاتهم الدبلوماسية بهدف التوصل لاتفاق هدنة جديدة في اليمن مع ترتيبات إنسانية واقتصادية كمقدمة لسلام دائم.

إلى ذلك، كشف تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن رصد أكثر من 1700 حالة تعذيب تعرض لها معتقلون داخل سجون ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية.

وأوضحت في بيان، أن فرق الرصد التابعة للشبكة تمكنت من رصد أكثر من 1716 حالة تعذيب لمختطفين داخل معتقلات سجون ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن أكثر من 421 شخصاً قتلوا جراء التعذيب الذي تعرضوا له أثناء فترة احتجازهم.

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