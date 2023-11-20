أمريكا: دعمنا لأوكرانيا سيستمر لفترة طويلة

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن دعم واشنطن سيستمر ((لفترة طويلة))، وذلك خلال زيارة غير معلنة قام بها إلى كييف.

وقال أوستن لزيلينسكي إن ((الرسالة التي أحملها لك هي أن الولايات المتحدة إلى جانبك، وسنبقى معك لفترة طويلة)). فيما أشاد الرئيس الأوكراني بزيارة وزير الدفاع، معتبراً أنها ((مؤشر مهم للغاية)).

وتهدف الزيارة لطمأنة أوكرانيا بشأن استمرار دعم واشنطن لها في مواجهتها لروسيا. وتشكل واشنطن الطرف المانح الأكبر للمساعدة العسكرية إلى كييف، ومن شأن احتمال تخفيض المساعدة العسكرية الأمريكية أن يشكل ضربة لأوكرانيا.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية وأمنية لأوكرانيا بعشرات مليارات الدولارات وتعهدت مراراً وتكراراً دعم كييف ((مهما طال ذلك)) لكن معارضة مشرعين جمهوريين متشددين في واشنطن أثارت شكوكاً حول المساعدة الأمريكية لهذا البلد في المستقبل.

إلى ذلك، قالت السلطات الأوكرانية إن شخصين لقيا حتفهما في ساعة مبكرة من صباح أمس بعدما قصفت القوات الروسية موقف سيارات في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد نحو 340 جندياً أوكرانياً بغارات جوية وصاروخية ومدفعية في مختلف محاور القتال. وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة ((روسيا اليوم)) أنه تم صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 30 عسكرياً.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية خسرت على محور كراسني ليمان ما يصل إلى 50 عسكرياً، إضافة إلى أكثر من 130 جندياً على محور دونيتسك و70 آخرين على محور جنوب دونيتسك.

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