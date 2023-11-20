هل يسري سيناريو «الشفاء» على بقية المستشفيات بالقطاع؟

يشهد محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة قتالاً عنيفاً بين مقاتلي حركة حماس والجيش الإسرائيلي، في مشهد يبدو تكراراً لسيناريو اقتحام مجمع الشفاء الطبي، ما يلقي الضوء على احتمالات قيام القوات الإسرائيلية باقتحام المزيد من المشافي داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن ((الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي ونخشى أن يكرر ما فعله بمجمع الشفاء)).

وأضاف أن نحو 600 مريض و200 عامل طبي و2000 نازح يحتمون في المستشفى.

ونددت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، بقصف إسرائيل للمستشفى الإندونيسي. وقالت في بيان ((الهجوم انتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية)).

سيناريو ((الشفاء))

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يواصل ((توسيع)) عملياته في شمال القطاع. وينقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن خبراء ترجيحهم تكرار سيناريو اقتحام مجمع الشفاء في جميع المستشفيات بالقطاع، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته داخل القطاع.

ولقي أمس، ما لا يقل عن 12 فلسطينياً حتفهم، وأصيب عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

وتقول إسرائيل إنها تستعد للانتقال للمرحلة التالية بعد التوسع في مدينة غزة وبقية مناطق الشمال، وتهجير السكان باتجاه جنوب القطاع، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهجوم البري الذي من المتوقع أن يمتد إلى وسط وجنوب القطاع وبالآلية نفسها المتمثلة بالهجوم البري على المناطق ((الرخوة)) تمهيداً لعملية الانتشار الواسع في المدن والمخيمات، وكذلك تكرار نموذج اقتحام المستشفيات في سياق عملية التهجير.

تواصل الهجمات

في الأثناء، قصفت المدفعية الإسرائيلية فجراً، مدرسة تأوي آلاف النازحين قرب المستشفى الإندونيسي ما خلف قتلى وجرحى. وقتل 15 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي ضهير وأبو شلوف في رفح جنوبي القطاع.

فيما أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس عن وصول 24 قتيلاً منهم 10 نساء وثمانية أطفال جراء غارات على المدينة الليلة قبل الماضية. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غربي خانيونس.

ولقي 13 فلسطينياً حتفهم في غارات على منازل في مخيمي النصيرات والبريج للاجئين وسط القطاع، وما لا يقل عن 20 فلسطينياً حتفهم في قصف إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون وحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 13 ألفاً بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، فيما أصيب أكثر من 30 ألفاً بجروح، أكثر من 75 % منهم من الأطفال والنساء.

وأوضح أن عدد البلاغات عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة أو في الطرقات ويتعذر انتشالهم، تجاوز 6 آلاف بلاغ، بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة، مشيراً إلى مقتل 201 من الكوادر الصحية و22 من كوادر الدفاع المدني و60 صحفياً.

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