في يوم الطفل العالمي.. براءة الصغار في غزة تحت النار

يحل اليوم العالمي للطفل هذا العام، بينما تُرتكب واحدة من أبشع الجرائم بحق الإنسانية، وهي قتل عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة. وبات قتل الأطفال بعمر الزهور مشهداً روتينياً لدى المجتمع الدولي، حيث يدفعون أغلى ثمن لحرب لم يختاروها، وقرروا كتابة أسمائهم على أيديهم، حتى يسهل التعرف عليهم إذا قتلوا مع جميع أفراد عائلاتهم في ظل الغارات الإسرائيلية المكثفة المستمرة على القطاع المحاصر.

تبدو أحلام الأطفال كلها واحدة وبسيطة جداً، وتتمثل في البقاء على قيد الحياة، لكنها لم تعد ممكنة في ظل المأساة التي يعيشها القطاع. فالموت يتربص بهم في كل لحظة وفي كل جهة، حيث إنه حسب آخر الإحصائيات فإن الأطفال يشكلون ما لا يقل عن 40 % من نسبة ضحايا هذه الهجوم، حيث تجاوزوا 5000 قتيل.

استهداف

الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل هذا العام جاء تحت شعار ((لكل طفل، كل الحقوق)) في وقت يتعرض فيه أطفال فلسطين عامة، وفي غزة بشكل خاص، لاستهداف شرس، حيث أكدت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال شهر من حربها على قطاع غزة الفقير والمحاصر من الأطفال، بما يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في 22 صراعاً مسلحاً حول العالم خلال 4 سنوات، وتقول مؤسسات حقوقية إن الغارات الإسرائيلية تقتل في المعدل طفلاً فلسطينياً كل 7 دقائق، في رقم غير مسبوق في التاريخ المعاصر.

لقد تأذى أطفال غزة كثيراً بسبب التصعيد العنيف الأخير، فقد أزهقت الأرواح وتمزقت الأسر، ولحقت آثار مدمرة بالأطفال. فبخلاف الأطفال الذين قتلوا وعائلاتهم، ستخلف وصمات عميقة في أذهان الصغار الذين عاشوا، بعدما فقدوا عائلاتهم وباتت عودتهم إلى الحياة الطبيعية أمراً شديد الصعوبة.

أصوات المدافع

في الوقت الذي ينام فيه أطفال العالم آمنين في بيوتهم تفجع هجمات إسرائيل أطفال غزة بهجمات غادرة على منازلهم، حيث استيقظ أطفال في يومهم العالمي على أصوات المدافع مذعورين، وأثّرت تلك الاعتداءات المتعددة الأشكال والأساليب على الصحة النفسية والجسدية لهؤلاء الأطفال، وقيدت حرياتهم واغتالت طفولتهم في ظل الصمت الدولي، وتسعى منظمات حقوقية إلى إيصال أصوات هؤلاء الأطفال وحقهم في الحياة بكل الجهود وعلى كل المستويات، حيث إن وقف هذا العنف هو الحل الوحيد لحماية الأطفال الذين أصبحوا أهدافاً في أي مكان.

لقد أدى تصاعد العنف في غزة إلى تفاقم معاناة الأطفال التي كانت حياتهم صعبة أصلاً ولعدة سنوات، بشكل لا يحتمل. ويعتمد نصف الأطفال على المساعدات الإنسانية، واحد من كل أربعة أطفال يحتاج إلى رعاية نفسية-اجتماعية.

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