حراك دبلوماسي في موسكو وبكين لوقف حرب غزة

تشهد موسكو وبكين تحركاً دبلوماسياً مكثفاً محوره حرب غزة، حيث تستضيف العاصمة الروسية اليوم وفداً عربياً إسلامياً، كما تعقد اليوم قمة افتراضية لدول ((بريكس)) مخصصة لبحث الحرب في غزة ، في حين أجرى الوفد العربي الإسلامي أمس، مباحثات في الخارجية الصينية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، تلك الحرب التي شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة العمل بشكل مكثف لوقفها.

في موسكو، يستضيف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم اجتماعاً مع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث الوضع في غزة.

كما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة افتراضية لدول ((بريكس)) اليوم أيضاً، مخصصة لبحث الحرب في غزة التي كانت كذلك موضوع بحث هاتفي بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث اتفقا على ضرورة ((تجنب أزمة إنسانية أكثر خطورة)) في غزة.

الوفد الوزاري

وفي بكين، دعا وفد يضم وزراء عرب ومسلمين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال زيارة إلى بكين في المحطة الأولى من جولة تهدف إلى الضغط من أجل إنهاء القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

وأكد أعضاء الوفد أهمية الوقف الفوري للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية. وأشاروا إلى أهمية تجنب المزيد من قتل المدنيين، مطالبين بتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للتعامل مع الأزمة. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك سياسة كانت معلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي كان بمثابة خط أحمر، مشيراً إلى أن التهجير سوف يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وحذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من أن الوضع في غزة يتصاعد في ظل غياب التحرك الدولي الفاعل، وفي غياب اتخاذ المجتمع الدولي المواقف اللازمة، وجدد التأكيد على أن الوضع كارثي في غزة.

وأكد وزير خارجية الصين موقف بلاده الداعم للحقوق العربية والإسلامية، والمدافع عن الشرعية الدولية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وجدد دعم بكين للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

وقف الحرب

وفي عمان، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع.

ونقلت قناة ((المملكة)) عن الملك عبدالله قوله، خلال استقباله أمس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن ((السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع)).

بدوره، أكد بوريل ضرورة حماية المدنيين في غزة، مشيراً إلى أهمية دور الأردن في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

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