مناقشة طرق التعايش مع مرض التصلب المتعدد

ناقش ملتقى تمكين المتعايشين مع مرض التصلب المتعدد الذي نظمته الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد طرق التعايش مع المرض وتعلّم كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال لزيادة الوعي وتعزيز التواصل ودفع التغيير في مجتمع التصلب المتعدد.

كما استعرض الملتقى استراتيجيات للتعريف بحقوق الأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد في مكان العمل، وضمان تكافؤ الفرص، حيث تم استعراض قصص نجاح الأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد، وتبادل التجارب والإنجازات.

وفي سياق متصل، يمثل الملتقى منصة تجمع الأطباء المعنيين والجهات ذات الصلة وعدد من المتعايشين مع مرض التصلب المتعدد الذي بات يعاني منه العديد من المرضى حول العالم.

حضر الملتقى الدكتورة فاطمة الكعبي المدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ونائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد في الدولة.

حلول مستدامة

تم تنظيم الملتقى الذي شارك فيه عدد من الجهات منها شركة ((أكسيوس)) العالمية المتخصصة في تقديم الحلول المستدامة في مجال الرعاية الصحية، وأنا فريد، وNoor Corporate Health لتثقيف وتحفيز الحضور لإلهامهم في صناعة الفرق وتعزيز الوعي والمعرفة حول مرض التصلب المتعدد.

وأوضحت فاطمة الكعبي المدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم بمركز أبوظبي للخلايا الجذعية أن الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد تهدف إلى تعزيز الوعي من خلال التوعية والمساعدة ودفع الجهود العالمية المتقدمة لإيجاد علاج لمرض التصلب المتعدد، إضافة إلى تبديد المفاهيم الخاطئة حول المرض.

قاعدة بيانات

وأشارت إلى أن الجمعية تعمل على الاستفادة من الشراكات لضمان توفير قاعدة بيانات حول مجتمع التصلب المتعدد وأفضل سبل الرعاية له في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى قيادة جهود البحث والتطوير لإيجاد علاج للمرض.

وأكدت أهمية الملتقى الذي يشكل منصة تجمع المتعايشين مع التصلب المتعدد ومقدمي الرعاية الصحية والمختصين للمساهمة في إحداث فرق وتعزيز الوعي والتشجيع على التغيير من خلال العمل على توجيه القرارات التي تتعلق بالمتعايشين مع التصلب المتعدد.

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