«مقارنة معيارية» بين «الطاقة والبنية التحتية» و«النقل» السنغافورية

عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عبر تقنية الاتصال المرئي، مقارنة معيارية مع وزارة النقل في سنغافورة، تناولت محاور رئيسة تشمل التقنيات المستخدمة في تصميم وبناء الطرق، وإدارة الصيانة، وأساليب التحليل والتخطيط للمشروعات، وسبل التعامل مع التحديات البيئية والاستدامة في قطاع الطرق، فضلاً عن تبادل التجارب ومناقشة الاستراتيجيات الناجحة والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الطرق والبنية التحتية.

وتم في المقارنة المعيارية إطلاع الجانب السنغافوري، على نظام عمل المركز الاتحادي لإدارة عمليات شبكة الطرق، والهدف منه، ودوره المستقبلي في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، وما يوفره من بيانات ومعلومات فنية عن وضع الطرق الاتحادية والحركة المرورية عليها.

وأكد المهندس عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة أصول الطرق الاتحادية بالوزارة أهمية هذه الاجتماعات لما لها من دور في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع التطوير، وتحقيق الرؤى والمستهدفات المستقبلية الداعمة لرؤية نحن الإمارات 2031، ومبادئ الخمسين، وتطلعات الدولة للريادة العالمية، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيكون له أثر إيجابي ملموس في جودة البنية التحتية والطرق بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمقيمين، عبر توفير شبكة طرق آمنة، مستدامة، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية.

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