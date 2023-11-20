«مقارنة معيارية» بين «الطاقة والبنية التحتية» و«النقل» السنغافورية

(MENAFN
- Al-Bayan)
عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عبر تقنية الاتصال المرئي، مقارنة معيارية مع وزارة النقل في سنغافورة، تناولت محاور رئيسة تشمل التقنيات المستخدمة في تصميم وبناء الطرق، وإدارة الصيانة، وأساليب التحليل والتخطيط للمشروعات، وسبل التعامل مع التحديات البيئية والاستدامة في قطاع الطرق، فضلاً عن تبادل التجارب ومناقشة الاستراتيجيات الناجحة والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الطرق والبنية التحتية.
وتم في المقارنة المعيارية إطلاع الجانب السنغافوري، على نظام عمل المركز الاتحادي لإدارة عمليات شبكة الطرق، والهدف منه، ودوره المستقبلي في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، وما يوفره من بيانات ومعلومات فنية عن وضع الطرق الاتحادية والحركة المرورية عليها.
وأكد المهندس عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة أصول الطرق الاتحادية بالوزارة أهمية هذه الاجتماعات لما لها من دور في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع التطوير، وتحقيق الرؤى والمستهدفات المستقبلية الداعمة لرؤية نحن الإمارات 2031، ومبادئ الخمسين، وتطلعات الدولة للريادة العالمية، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيكون له أثر إيجابي ملموس في جودة البنية التحتية والطرق بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمقيمين، عبر توفير شبكة طرق آمنة، مستدامة، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN20112023000110011019ID1107460523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.