مريم المهيري تدعو إلى الاستثمار في نظم الغذاء المستدامة

دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف ((كوب28))، قادة العالم إلى التعاون معاً لاستثمار إمكانات النظم الغذائية المستدامة في جهود مواجهة التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في القمة العالمية للأمن الغذائي، التي انعقدت بالتعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة وجمهورية الصومال الديمقراطية، وبرعاية مؤسسة صندوق استثمار الأطفال، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، في العاصمة لندن أمس.

وشهدت القمة حضور نخبة من كبار الشخصيات العالمية بمن فيهم حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، وريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

كما شهدت القمة إبراز المملكة المتحدة دعمها لـ((إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي))، ضمن ((برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة))، الرامي إلى تشجيع الدول على الاستثمار في نظم الزراعة والغذاء المستدامة، ومواءمة أنظمتها الغذائية الوطنية واستراتيجياتها الزراعية مع مساهماتها المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، والاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.

ويشكل الإعلان جزءاً من الركيزة الأولى من الركائز الأربع التي تشكل ((برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة)) وهي، تحفيز القيادة الوطنية؛ وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية؛ وتعزيز الابتكار؛ وتوسيع نطاق التمويل.

وقالت معالي المهيري: ((يسرني دعم المملكة المتحدة لـ(إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي). ذلك أن العمل الجماعي هو الذي يتيح لنا إحداث تغيير جوهري وحماية كوكبنا وشعوبنا)). وأضافت: ((يشهد العالم اليوم دورة من التهديدات المناخية المتصاعدة التي يمكن تجنبها فقط إذا أظهرنا إرادة حقيقية على صنع الفرق وبذلنا الجهود الكافية لتحقيق ذلك)).

وخلال كلمتها الافتتاحية في انعقاد القمة، أكدت معالي المهيري أن الإمارات تعتزم ((استكمال زخم أجندة الغذاء والمناخ التي وضعتها المملكة المتحدة خلال مؤتمر الأطراف ((كوب26))وتسارعت وتيرتها بشكل أكبر في مؤتمر الأطراف ((كوب27)) بمصر، موضحة أن الإمارات ستعمل من خلال ((برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة)) على تحفيز الحوار بشأن النظم الغذائية و((وضعه في صميم أجندة عمل رئاسة المؤتمر)).

وأضافت معاليها، متطلعة إلى انعقاد مؤتمر الأطراف((كوب28)) : ((يبدأ برنامج رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 بجلسة رفيعة المستوى حول ((الغذاء والمناخ))، ويتضمن كل يوم بعد ذلك حدثاً واحداً على الأقل تستضيفه رئاسة المؤتمر يتعلق بالنظم الغذائية والزراعة، ليصل البرنامج إلى ذروته في 10 ديسمبر، وقبل انتقال الأطراف إلى المفاوضات النهائية يومي 11 و12 ديسمبر، فإننا نحتفي بتخصيص يوم لـلأغذية والزراعة والمياه)).

كما قالت معاليها: ((يتركز هدفنا على تسليط الضوء على الضغوط والمخاطر الشديدة التي تفرضها التغيرات المناخية على النظم الغذائية والزراعية والمائية، التي تعتبر محورية لرفاهية الإنسان. وفي اليوم المخصص للأغذية والزراعة والمياه في مؤتمر الأطراف COP28، سنستعرض التحديات والفرص التي توفرها النظم الغذائية وما يمكن أن تفعله للحفاظ على كوكب الأرض)).

كما افتتحت معالي مريم المهيري في وقت لاحق أمس، حلقة نقاشية حول ((بناء قطاع زراعي ونظام غذائي مستدام ومقاوم للمناخ)). وتحدثت عن أهمية الابتكار والتكنولوجيا والتمويل في تحويل أنظمتنا الغذائية وخلق عالم أكثر استدامة.

وفي كلمتها، استعرضت معاليها المحطات الرئيسية في مسيرة العمل المناخي للإمارات حتى الآن، مثل إطلاق ((استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050))، التي تحدد آليات العمل وصولاً لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات في الإمارات في جميع القطاعات الأساسية، بما في ذلك الزراعة، بالإضافة إلى إصدار النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، والتي تعد النسخة الثالثة في غضون ثلاث سنوات.

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