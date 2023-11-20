«الصحة» تنظم ورشة تعريفية للملتحقين بالبرنامج الوطني للإرشاد

نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة بالتعاون مع كلية التمريض والقبالة بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وذلك على مدى ثلاثة أيام في دبي، ورشة عمل تعريفية للملتحقين بالبرنامج الوطني للإرشاد في مجال أبحاث التمريض والقبالة، والذي يندرج ضمن مبادرة (نبراس.. رحلتي في عالم أبحاث التمريض والقبالة)، التي أطلقتها الوزارة منتصف يونيو الماضي.

شارك في الورشة 82 من كوادر التمريض والقبالة من مختلف الجهات الصحية في الدولة، وهي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، وعيادة شرطة دبي.

حضر الورشة 25 خبيراً في الأبحاث الصحية من مختلف المؤسسات الأكاديمية في الدولة ومنها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة الشارقة، وكليات التقنية العليا، وكلية الخليج الطبية، وجامعة ولينغونغ -دبي.

دراسات بحثية

واستهدفت الورشة تعزيز مستوى مهارات وبناء قدرات الكادر التمريضي والقابلات في تصميم وتطبيق الدراسات البحثية الموجهة في مجال التمريض والقبالة تحت إشراف ومتابعة خبراء في البحث العلمي، وذلك من خلال تعريف المتدربين بمتطلبات البرنامج وعرض أهدافه وإتاحة الفرصة للقاء بين المتدربين وخبراء البحث العلمي المسؤولين عنهم والبدء بوضع خطة الإرشاد في تطبيق الدراسة البحثية.

تناولت الورشة العديد من المحاور منها، التعريف ببرنامج الإرشاد البحثي في مجال التمريض والقبالة، والتوجهات الوطنية والدولية في أبحاث التمريض والقبالة، وآليات التطوير المهني، وتحديات الإرشاد، وفهم دور الموجهين والمتدربين.

وأكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي رئيسة اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن ورشة العمل التعريفية بالبرنامج الوطني للإرشاد في مجال أبحاث التمريض والقبالة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة (نبراس) التي تدعم التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير ثقافة وطنية للأبحاث في التمريض والقبالة.

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