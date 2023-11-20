«أوقاف دبي» تفتتح ساحة روضة جميرا بعد التجديد

افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ساحة الأنشطة والألعاب في روضة جميرا بعد تجديدها وتطويرها، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل. وقدمت المؤسسة دعماً مالياً لتجهيز أرض الساحة وتركيب ألعاب جديدة حفاظاً على سلامة الأطفال وتحسين رفاهيتهم، وذلك ضمن خططها في دعم قطاع التعليم في المجتمع.

وبلغت قيمة الصيانة والتجديد وتركيب الأجهزة الجديدة في ساحة الأنشطة، نحو 200 ألف درهم، قدمتها المؤسسة ضمن استراتيجيتها الرامية لدعم وتنمية التعليم في مختلف مراحله الدراسية.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، حرص المؤسسة على دعم قطاع التعليم في مراحل الدراسة كافة وبمختلف الأشكال والوسائل، إذ لا يتوقف هذا الدعم على تقديم المنح الدراسية الجامعية ودفع تكاليف التعليم لأبناء الأسر المتعثرة، إنما تحرص المؤسسة على مساندة المؤسسات التعليمية في جهودها لتطوير وتحديث مرافقها بالشكل الذي يسهم في رعاية الطلبة وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف المطوع إن عدد الأطفال المستفيدين من المبادرة في روضة جميرا يبلغ نحو 185 طفلاً من مختلف فئات المجتمع ومنهم أصحاب الهمم، وقد حرصت المؤسسة عبر الصيانة والتطوير على اختيار مرافق الأنشطة التي تناسب أيضاً الأطفال من أصحاب الهمم.

وقالت عائشة العديدي مديرة روضة جميرا، إن الولاء للوطن ونشر الإيجابية في المجتمع من أولويات المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات وهذا ما لمسناه في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي.

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