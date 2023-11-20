وكالة الإمارات للفضاء تختار «إيدج» شريكاً استراتيجياً في برنامج «سرب»

وقعت وكالة الإمارات للفضاء و((إيدج))، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مذكرة تفاهم للمرحلة التنفيذية من برنامج ((سرب))، الذي يهدف لإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية رادارية، وإطلاق سرب 1 في سنة 2026.

ويتوافق اختيار ((إيدج)) شريكاً استراتيجياً مع توجهات الحكومة الرشيدة لتوفير فرص للشركات الوطنية، والقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتحت إشراف وكالة الإمارات للفضاء أعلنت ((إيدج)) إقامة تحالف وطني يضم أكبر اللاعبين في قطاع الفضاء الإماراتي الخاص، ومراكز بحث وتطوير وطنية في مجال الفضاء، وذلك تحقيقاً لأحد الأهداف الأساسية لشراكتها الاستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، ويمثل هذا الإعلان أول مشروع لـ((إيدج)) في مجال الفضاء، وهو يتماشى مع طموحات الدولة لتصنيع تقنيات الفضاء محلياً وتعزيز أنشطة البحث والتطوير الوطنية والهندسة والخبرة العلمية في قطاع الفضاء.

وتتفرع أدوار التحالف حسب الآتي، حيث تتولى ((إيدج)) دور الشريك الاستراتيجي لإدارة البرنامج مع التركيز على تطوير حمولة القمر الاصطناعية الراداري (SAR)، بينما تقوم كل من الياه سات، وبيانات بمهمة إدارة عمليات الأقمار الصناعية والبيانات والتطبيقات الفضائية، في حين سيتولى المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء مواصلة إسهاماته الفعالة في عمليات التركيب والتجميع والفحوصات للبرنامج، كما سيواصل التحالف توسيع تعاونه مع الجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، إلى جانب الشركات الناشئة لتعزيز الخبرات والقدرات الجماعية للبرنامج.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق المرحلة التنفيذية لبرنامج ((سرب)) من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

من جهته قال سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الفضاء الإماراتية: ((تمثل شراكتنا مع ((إيدج)) خطوة استراتيجية نحو تنمية قطاع الفضاء الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد إنشاء هذا التحالف الوطني حجر الزاوية في مهمتنا لتنفيذ برنامج سرب وتعزيز قطاع الفضاء التجاري التنافسي المبتكر.

ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع كبار اللاعبين في القطاع الخاص والمراكز الفضائية التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة فإننا نعزز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة، كما نعمل جاهدين إلى تمكين المواهب والمهارات الوطنية، وتوطيد الخبرات المركزية لقيادتنا الإقليمية والعالمية في مجال الفضاء)).

من جهة مماثلة قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ((إيدج)): ((نهدف في مجموعة ((إيدج)) إلى تعزيز قدراتنا والقيام بدور تحويلي في قطاع الفضاء الوطني والعالمي، ويعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة أولى مهمة، حيث إنها تضع الأساس لاستثمارات وشراكات استراتيجية، من شأنها تسريع تنفيذ برنامج ((سرب))، ومن خلال توحيد جهود أبرز اللاعبين المحليين في مجال الفضاء فإننا نعمل بعزم على تعزيز أنشطة البحث والتطوير الوطنية، ودفع تطلعات الدولة لإقامة منظومة فضائية تمتلك القدرة على المنافسة بامتياز)).

وبدوره قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: ((تسرنا المشاركة في التحالف الوطني لبرنامج ((سرب)) التابع لوكالة الإمارات للفضاء.

تعتبر الياه سات رائدة قطاع تقنيات الفضاء في دولة الإمارات، وقد تمكنت من بناء خبرات واسعة النطاق وتأهيل كوادر متمكنة في هذا المجال، لا سيما من الكفاءات الإماراتية المتميزة ممن أسهموا بقوة في تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية في السنوات الأخيرة، وسوف يتمكن تحالف برنامج ((سرب)) من الاستفادة من القدرات الكبيرة، التي تمتلكها ((الياه سات)) لإدارة عمليات التشغيل وبيانات القمر الصناعي لهذا البرنامج الوطني الطموح)).

وقال علي محمد الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء: ((إن تعاوننا مع مجموعة ((إيدج)) يتماشى مع رسالة المركز بشأن دعم تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، ويسعدنا أن نوحد جهودنا، وأن نقدم خبراتنا في مجال مهمات الأقمار الصناعية الدقيقة لدعم تنفيذ برنامج ((سرب))، بما يعزز البنية التحتية لدولة الإمارات في مجال الفضاء)).

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