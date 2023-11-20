الإمارات تعزز مسيرتها الفضائية بإنجازات نوعية

واصلت دولة الإمارات في عام 2023، مراكمة الإنجازات التي تعزز وصولها إلى قطاع فضائي رائد ومتقدم وتنافسي على المستوى العالمي، ونجحت في تحقيق المزيد من الأهداف في مجال الفضاء، الذي أصبح واحداً من القطاعات الاستراتيجية التي تطمح الدولة إلى تطويرها، خاصة في مجالات البحث والمهام العلمية والتصنيع وبناء الكفاءات والقدرات التخصصية.

سرب

وفي سياق متصل تم إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية ((سرب))، تعزيزاً لجهود دعم منظومة تصنيع الأقمار الاصطناعية وتشغيلها، وقيادة دفة الصناعة الفضائية في الدولة، والذي يعدُّ المشروع الأول من نوعه لتطوير سرب من الأقمار الاصطناعية الرادارية، التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً، وفي كافة الظروف الجوية، وبدقة متر واحد.

ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة كبيرة من المستهدفات، التي من شأنها تعزيز جهود الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، واستدامة البيئة، والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود، ودعم مواجهة الكوارث، وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، بالاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والشركات الإماراتية.

طموح زايد 2

احتفت دولة الإمارات في 18 سبتمبر الماضي، بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن، بعد نجاحه في إتمام أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب ((طموح زايد 2))، امتدت 6 أشهر. وشكلت المهمة علامة مضيئة في مسيرة برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بعدما نجح سلطان النيادي في إجراء 200 تجربة علمية، استهدفت خدمة البشر وتحسين حياتهم، كما أصبح أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة ((السير في الفضاء))، خارج محطة الفضاء الدولية، استمرت نحو 7 ساعات.

وكان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، قد انطلق في مهمته إلى محطة الفضاء الدولية في 3 مارس الماضي، على متن المركبة الفضائية دراجون، برفقة فريق ((crew - 6))، ليمضي نحو 180 يوماً في الفضاء، عاد بعدها بسلام إلى الأرض، في 4 سبتمبر الماضي.

مسبار الأمل

وأعلنت الإمارات في أبريل الماضي، عن تمديد رحلة مشروع الإمارات لاكتشاف المريخ ((مسبار الأمل)) عاماً إضافياً، وذلك بفضل ما يقدمه المشروع من ملاحظات مهمة عن الكوكب الأحمر، واستكمالاً لإنجازاته العلمية.

ونجح ((مسبار الأمل)) بالاقتراب إلى مسافة 100 كيلومتر من قمر ديموس التابع للمريخ، وهي المسافة الأقرب لمركبة فضائية منذ مهمة ((فايكنغ)) عام 1977، ووفر مجموعة من الصور والملاحظات والنتائج الجديدة حول تركيبة وهيكل القمر ديموس.

وفي 26 أكتوبر الماضي، كشف مشروع الإمارات لاكتشاف المريخ ((مسبار الأمل))، عن الدفعة الـ 9 من سلسلة البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ من السطح حتى الحواف الخارجية له، بفضل كفاءة أجهزته العلمية الـ 3: ((كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI)، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (EMIRS)، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية (EMUS))).

تحديات المناخ

وقعت وكالة الإمارات للفضاء في شهر مايو الماضي، اتفاقية تعاون مع شركة ((بلانيت لابز))، الرائدة في مجال الخرائط والبيانات حول الأرض، لبناء أطلس للخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، بالاعتماد على بيانات الأقمار الاصطناعية، لتمكين الدول من مواجهة آثار هذه التغيرات.

جاء ذلك في إطار رؤية واستراتيجية وكالة الإمارات للفضاء، لدعم المبادرات والمشروعات التحولية المختلفة، والرامية إلى الحد من التغير المناخي، في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP 28)).

وصمم أطلس الخسائر والأضرار، لتوسيع نطاق تقديم التكنولوجيا والخبرة الفنية للبلدان النامية لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، بما يتماشى مع مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع، التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وعلى هامش مشاركتها في ((ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ))، أطلقت الوكالة المرحلة الثانية من برنامج ((ساس)) للتطبيقات الفضائية، لمواجهة التغيرات المناخية، التي تتضمن 3 تحديات، تشمل: تحدي ((جودة الهواء)) لرصد ومراقبة الهواء، وتحقيق الجودة المطلوبة، وتحدي ((البنية التحتية))، لتعزيز مراقبة البنية التحتية، وحلول التشغيل والصيانة، وتحدي ((الخسائر والأضرار))، للاعتماد على بيانات الأقمار الاصطناعية لدراسة الخسائر والأضرار التي يسببها التغير المناخي.

مؤتمر دولي

نظمت الإمارات في مارس الماضي، فعاليات النسخة الـ 17 من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء، النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ هذا الحدث العالمي، التي استضافها مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنسيق عمليات المهمات الفضائية، وأنظمة البيانات الأرضية.

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