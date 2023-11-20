شما المزروعي: إدماج الشباب للمشاركة الفعالة في «كوب28»

شاركت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في ((كوب28))، في المؤتمر الوطني للشباب للتغير المناخي بتركمانستان، عبر الاتصال المرئي. وأكدت معاليها، في كلمتها، ضرورة استثمار طاقات الشباب، وتحويلها إلى مبادرات، وإدماجهم للمشاركة بشكل فاعل في كل فعاليات وبرامج الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ((كوب28)).

وأشارت معاليها إلى أن الإمارات وضعت استراتيجية شاملة خلال المؤتمر، تتضمن 4 أهداف، هي إعلاء صوت الشباب، وتسهيل مشاركتهم في ((كوب28))، وتمكينهم من خلال التعليم والمعرفة التخصصية في مجال المناخ، واعتماد مشاركتهم بشكل رسمي في الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية المرتبطة بالمناخ، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين الشباب من تولي دور قيادي في العمل المناخي، من خلال تعزيز وصولهم للمنصات الداعمة لهم.

جهود

ومن جهته، استعرض أحمد الحاي الهاملي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تركمانستان، في كلمة له، الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال البيئة والعمل المناخي، ومشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد أن استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف ((كوب28))، خطوة مهمة في العمل المناخي العالمي، مضيفاً أنه، وتماشياً مع رؤية القيادة، تحرص رئاسة المؤتمر على اتباع نهج يستند إلى تضافر الجهود الدولية، ورفع سقف الطموح العالمي، لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، والانتقال من مرحلة الأقوال والتعهدات، إلى تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة لمواجهة تغير المناخ. كما تحدث عن جهود دولة الإمارات في مجال التعليم وتمكين الشباب.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر نظمه مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات، وسفارة المملكة المتحدة لدى تركمانستان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة التعليم في تركمانستان.