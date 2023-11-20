روائع الأوبرا الإيطالية في ضيافة دبي مطلع ديسمبر

تحتضن ((دبي أوبرا))، ديسمبر المقبل، روائع الفنون الإيطالية، حيث تستضيف، حفل ((من أجل الغد)) مع أوركسترا ((تياترو لا سكالا)) من ميلانو، ويقام الحفل الغنائي للمرة الأولى في منطقة الخليج، وذلك بالتزامن مع فعاليات مؤتمر COP28 بشأن تغيّر المناخ.

ويقود الحفل المايسترو ميشيلي جامبا الأوركسترا، بمشاركة السوبرانو آيدا جاريفولينا، والتينور الإيطالي بييرو بريتي، ويتضمّن البرنامج الموسيقي للأمسية مجموعة من أشهر المؤلفات الإيطالية الأوبرالية التي تستعرض عبقرية فيردي وبوتشيني وماسكاني في حدث يحتفي بالتعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا، مع واحد من أرقى الفنون في المشهد الفني في إيطاليا والذي يقام على أبرز مسرح في الشرق الأوسط.

وتلعب هذه الأمسية الأوبرالية دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثقافية والودّية بين إيطاليا والإمارات، من خلال دبي أوبرا كمنصة لتبادل الفن والجمال وشغف التجديد والسعي الدؤوب للتميز.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: ((قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطاً كبيراً لتعزيز مكانتها الرائدة كمركز ثقافي عالمي للإبداع وحاضنة للمبدعين من خلال توفير البيئة الداعمة لاستضافة أهم الفعاليات الثقافية والفنية ذات المستوى العالمي، وقد تحققت هذه المكانة استلهاماً من رؤية قيادتنا الرشيدة الاستراتيجية، والتي تؤمن بالدور الفاعل لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في نظرة تستشرف المستقبل وتستثمر في البيئة الثقافية والإبداعية المتطورة محلياً)).

وتابع معاليه: ((يأتي هذا التعاون مع الفرقة الإيطالية من منطلق تقديم أفضل العروض الثقافية للمجتمع المحلي وتعريفه على الإبداعات الثقافية للشعوب الأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يثري المشهد الإبداعي والفني المحلي وينعكس على العلاقات القوية التي تربط الدولة مع جمهورية إيطاليا في مختلف المجالات)).

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: ((يمثّل ((حفل من أجل الغد)) جزءاً من النسيج الثقافي في دبي، حيث تزدهر الفنون وتدفع الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص. إن الإلهام الذي يشعله هذا الحفل في نفوس محبي الأوبرا وعشاق الموسيقى في مدينتنا غاية في الأهمية، و((دبي للثقافة)) فخورة بالمشاركة في هذا الحدث الجديد الذي يعد بالكثير من الجمال، وهو ما يعزز التزامنا بتعزيز مجتمع فني ديناميكي ومتفوق وشامل، تماشياً مع الرؤية الثقافية لدبي لتكون مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع ومركزاً مزدهراً للمواهب)).

وقال باولو بيتروسيلي، رئيس دبي أوبرا: ((خلال بضع سنوات قليلة فقط على افتتاحها، لم ترسخ دبي أوبرا موقعها فقط كشعلة ثقافية في منطقة الخليج العربي، بل ظهرت أيضاً نجمة ساطعة في المشهد الفني على صعيد المنطقة والعالم)).

وقال دومينيك ماير، مدير مؤسسة تياترو ألا سكالا: ((أنا سعيد جداً بتقديم أوركسترا تياترو ألا سكالا، عرضها الأول في دبي أوبرا. ونتطلع إلى تقديم مقطوعات من روائع جوزيبي فيردي وجاكومو بوتشيني)).

وأكد أنطونيو تاجاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي: ((منذ وصولي إلى وزارة الشؤون الخارجية، قمت بتعزيز الدبلوماسية الثقافية بشكل قوي من خلال تنظيم مبادرات رئيسية يمكن أن تعرض التفوق الإيطالي وتزيد من جاذبية إيطاليا في جميع أنحاء العالم. حفل لا سكالا من ميلانو الاستثنائي يتناسب تماماً مع هذا الإطار، ونحن واثقون من أن الثقافة في هذه الأوقات الصعبة هي أداة ثمينة لتعزيز الحوار وفتح آفاق تعاون جديدة)). من جهته، علق جينارو سانجيوليانو، وزير الثقافة في جمهورية إيطاليا: ((سيكون حفل أوركسترا تياترو لا سكالا في دبي حدثاً يحتفي بالصداقة بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، ويشكل مصدر إلهام للمندوبين في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28))).