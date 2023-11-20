مؤشر سوق دبي يتجاوز 4000 نقطة بدعم «القيادية»

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.20 % أو ما يعادل 7.9 نقاط، أمس، ليتجاوز حاجز مستوى 4000 نقطة، مغلقاً عند 4002.44 نقطة، وهو أعلى مستوى في 27 جلسة، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي، ليربح السوق 935 مليون درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 675.7 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 676.66 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وقاد سهما ((أملاك للتمويل)) ارتفاعات 16 سهماً في سوق دبي المالي، وارتفع بأكثر من 5 %، ليغلق عند 0.810 درهم.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم ((وطنية إنترناشيونال)) 4.8 %، و((سلامة)) 4.5 %، و((بنك السلام - البحرين)) 2 %، و((ديار للتطوير)) 1.75 %، و((دبي للاستثمار)) 1.3 %، و((دبي الإسلامي)) 1.1 %، و((ديوا)) 0.8 %. واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 76.65 مليون درهم، وتلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 32.9 مليون درهم، ثم ((الخليج للملاحة)) جاذباً 28.7 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 32.2 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 85.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 52.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

استقر أداء مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند مستوى 9575.36 نقطة. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بواقع 219.9 مليون درهم، وتلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 114 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 80.6 مليون درهم، ليغلق عند 3.52 دراهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم ((الخليج الاستثمارية)) 13.6 %، و((بنك الشارقة)) 9.4 %، و((الإمارات لتعليم قيادة السيارات)) 5.4 %، و((أبوظبي الوطنية لمواد البناء)) 4 %، و((أدنوك للإمداد)) 1.6 %.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تقارب ملياري درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.551 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.553 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.876 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و676.66 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم 1.2 مليار درهم سيولة، بواقع 928.1 مليون درهم في أبوظبي، و262.3 مليون درهم في دبي، وجرى التداول على 244.7 مليون سهم عبر تنفيذ 19.24 ألف صفقة.

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