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«الاتحاد لائتمان الصادرات» تبحث التعاون في الاقتصاد الأخضر مع المملكة المتحدة

11/20/2023 7:24:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات جولة ترويجية، استمرت لمدة أسبوع، في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، من خلال بحث فرص دعم الصادرات والأنشطة التجارية بين البلدين، وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الاقتصاد الأخضر، لا سيما قبيل انعقاد قمة ((كوب 28))، التي ستنطلق أعمالها في دولة الإمارات 30 نوفمبر الجاري.

وعقد وفد شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، برئاسة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة، سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية المثمرة مع كبرى المؤسسات البريطانية والدولية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات والنمو المتبادل، ودعم سبل تمويل الصادرات.

وقالت رجاء المزروعي: ((إن نجاح الجولة الترويجية للاتحاد لائتمان الصادرات في المملكة المتحدة يؤكد قوة وأهمية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فقد تمكنا عبر المناقشات، التي أجريناها خلال هذه الجولة من توسيع سبل تعاوننا، وأكدنا من جديد التزامنا بتعزيز الاقتصادات الخضراء، وتطوير العلاقات التجارية الثنائية)).

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