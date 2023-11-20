«المركزي» يستضيف اجتماع برنامج التجارة الدولية والاقتصاد الكلي

افتتح معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، في أبوظبي، الاجتماع السنوي السادس لبرنامج التجارة الدولية والاقتصاد الكلي لجمعية بحوث المصارف المركزية، الذي يستضيفه المصرف المركزي، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، وجامعة نيويورك – أبوظبي.

وتأتي استضافة الاجتماع، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويختتم اليوم، في إطار حرص المصرف المركزي على تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بالقطاع المالي والمصرفي والتأميني في دولة الإمارات، ودعم الجهود المبذولة لدراسة واستشراف مستقبل النظام المالي العالمي.

يشارك في الاجتماع، خبراء من البنوك المركزية في مختلف دول العالم، وكبار الاقتصاديين في المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى الخبراء والباحثين في عدد من المعاهد والجامعات والكليات العالمية، منها معهد الإمارات المالي، وجامعة نيويورك – أبوظبي، وجامعات كاليفورنيا وتكساس وروتشستر الأمريكية، وجامعة برشلونة، وكلية لندن للاقتصاد، وكلية لندن للأعمال.

ويناقش الاجتماع، القضايا الاقتصادية والمالية المطروحة على الساحة الدولية، وسياسات الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية في ظل التحديات والمخاطر المختلفة، والمواضيع المتصلة بالاقتصاد الكلي والاستثمار والتجارة الدولية، وأهم السياسات النقدية الدولية الضرورية، من أجل نظام مالي عالمي أكثر استقراراً ومرونة، بالإضافة إلى مناقشة الأوراق البحثية التي تتناول محاور مهمة، منها تأثير التعريفات الجمركية على العولمة، وتطور مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال إبراهيم الزعابي مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، خلال إلقاء الكلمة الرئيسة في افتتاح الاجتماع: ((تؤدي جمعية بحوث المصارف المركزية دوراً مهماً في تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين البنوك المركزية والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ مبادئ الحوار وتبادل الخبرات لتحقيق التميز واستشراف المستقبل. ستسهم الأوراق البحثية المقدمة في الاجتماع في تمكين مصرف الإمارات المركزي، والبنوك المركزية الأخرى من تحسين الأطر التحليلية، بما يتوافق مع المستجدات والتطورات الناشئة، ودعم القدرات التي تساعد على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات الدقيقة)).

من جانبها، قالت نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي في كلمة خلال افتتاح الاجتماع: ((إننا نسعى لتحقيق فهم عميق للتحديات والفرص التي يشهدها القطاع المالي على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر توفير منصات مشتركة لتبادل الأفكار، ومشاركة نتائج البحوث حول موضوعات السياسات النقدية والاستقرار المالي والاستدامة، وتطبيق نتائج البحوث والدراسات في دعم استراتيجيات المؤسسات العلمية في المجالات المصرفية والمالية)).

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