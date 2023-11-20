-->

Tuesday, 21 November 2023 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أبوظبي للصادرات» يستهدف رفع تمويلاته إلى 3 مليارات درهم

11/20/2023 7:24:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبي للصادرات ((أدكس))، أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة عززت من مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة، وساهمت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، أن مكتب أبوظبي للصادرات يعتزم خلال المرحلة المقبلة تمويل المصنعين الإماراتيين لدعم وصول منتجاتهم للأسواق الخارجية، والذي سيسهم في تعزيز مكانة وحضور الشركات الوطنية في الأسواق العالمية، لا سيما التي لا يتواجد بها المصدر المحلي.

وقال إن التمويلات التي قدمها المكتب أبوظبي للصادرات بلغت 2.5 مليار درهم، فيما يستهدف المكتب رفع تمويلاته إلى نحو 3 مليارات درهم مع نهاية العام الجاري.

وأضاف: ((انطلاقنا من حرصنا على توسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية، وقع المكتب 14 اتفاقية ومذكرة تعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، ساهمت في تنمية ودعم الصادرات الوطنية وترسيخ مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN20112023000110011019ID1107460507

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث