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«هيئة الشارقة للموانئ» و«غلفتينر» تمددان اتفاقية لتطوير محطات الحاويات

11/20/2023 7:24:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((غلفتينر))، تمديد اتفاقيات امتياز لمدة 35 عاماً إضافية مع ((هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة))، ما يعزز الهدف المشترك بينهما لتحويل قطاع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات عبر بوابات التجارة الرئيسية في المناطق الشمالية المتمثلة بمحطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان.

وتتيح الاتفاقيتان لشركة ((غلفتينر)) إدارة وتشغيل وتطوير محطة حاويات الشارقة، ومحطة حاويات خورفكان في غضون القرن الحالي، وسيشمل ذلك توفير عروض القيمة الفريدة لكلا الميناءين في ميناء خالد ومحطة حاويات الشارقة. جرى توقيع الاتفاقيتين بين الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وبيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((غلفتينر)).

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