«حديد الإمارات أركان» تناقش التصنيع المستدام

(MENAFN
- Al-Bayan)
استضافت مجموعة ((حديد الإمارات أركان)) أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، والتي ناقشت جهودها في مجال التصنيع المستدام، والتي تدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي.
وجمع الحدث 1000 من كبار صناع القرار، لمناقشة مختلف التحديات، التي يواجهها القطاع، وضمان استمرارية ومرونة أعماله، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المبتكرة ذات الصلة،
وشارك المهندس سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة ((حديد الإمارات))، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ((حديد الإمارات أركان))، في جلسة نقاشية بعنوان ((عصر جديد لصناعة الحديد)). وقال الغافري: على الرغم من تباطؤ الطلب على الحديد في السنوات الأخيرة، والذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 9 % في 2023، فإن توقعات السنوات الخمس المقبلة تتنبأ بانتعاش مدعوم بالتنمية الاقتصادية القوية والنمو السكاني والمشاريع الضخمة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN20112023000110011019ID1107460505
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.