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«حديد الإمارات أركان» تناقش التصنيع المستدام

11/20/2023 7:24:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضافت مجموعة ((حديد الإمارات أركان)) أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، والتي ناقشت جهودها في مجال التصنيع المستدام، والتي تدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي.

وجمع الحدث 1000 من كبار صناع القرار، لمناقشة مختلف التحديات، التي يواجهها القطاع، وضمان استمرارية ومرونة أعماله، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المبتكرة ذات الصلة،

وشارك المهندس سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة ((حديد الإمارات))، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ((حديد الإمارات أركان))، في جلسة نقاشية بعنوان ((عصر جديد لصناعة الحديد)). وقال الغافري: على الرغم من تباطؤ الطلب على الحديد في السنوات الأخيرة، والذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 9 % في 2023، فإن توقعات السنوات الخمس المقبلة تتنبأ بانتعاش مدعوم بالتنمية الاقتصادية القوية والنمو السكاني والمشاريع الضخمة.

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