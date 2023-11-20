«نخيل» تتعاون مع «اتصالات من إي آند» لتعزيز عروض العملاء

وقعت شركة ((نخيل)) مذكرة تفاهم مع ((اتصالات من إي آند)) لتعزيز العروض المقدمة لعملائها. وبموجب اتفاقية التعاون الجديدة، ستتواصل ((نخيل)) مع عملائها الحاليين والجدد الذين يقومون باستئجار أو شراء العقارات عبر محفظتها في القطاع السكني، وذلك عن طريق رسالة آلية تتيح لهم التواصل مباشرة مع ((اتصالات من إي آند))، مما يسهل ويسرع الحصول على خدمات الإنترنت بما يضمن رحلة سلسة في تجارب العملاء.

خدمات سلسة

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى ((نخيل)): تؤكد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع ((اتصالات من إي آند)) التزامنا تجاه عملائنا لتمكينهم من الحصول على الخدمات بسلاسة وكفاءة. وأضاف: بنقرة زر بسيطة، يمكن للعملاء الاتصال بمزود خدمة اتصالات والاستمتاع بتجربة رقمية سلسة، وسنواصل تعزيز العروض التي نقدمها لعملائنا من خلال تطوير منتجاتنا وخدماتنا والبحث عن شراكات ذات صلة بما يضمن توفير تجارب هادفة ومجزية.

حلول رقمية

من جانبه، قال عبدالله سالم المانع، مدير عام ((اتصالات من إي آند)) في دبي: يسعدنا التعاون مع ((نخيل)) في إطار هذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز تجارب العملاء من حلول الاتصالات الرقمية التي نوفرها للعملاء بمرونة تامة. ونتشارك مع ((نخيل)) ذات الرؤية المتمثلة في التركيز على العملاء من خلال إحداث تغيير إيجابي في خدمات الاتصال، ونتطلع إلى تحقيق أهدافنا المشتركة ضمن هذا التعاون المثمر.

تأتي هذه الشراكة الجديدة في أعقاب التزام ((نخيل)) بشعار هويتها المؤسسية الجديدة ((نبني لينعم الناس بالرخاء)) وذلك من خلال التركيز على الارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار في دبي، وتعزيز المجتمعات والبناء من أجل مستقبل دبي، بما يتماشى مع دعم خطة دبي الحضرية 2040.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز