نصف سكان الإمارات يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود 2024

كشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 من ((ماستركارد)) أن 48% من سكان الإمارات (تقريباً النصف) يتوقعون إجراء مدفوعات عابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال عام 2024، فيما توقع 36% استلام مزيد من المدفوعات العابرة للحدود خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى العالم، أشار التقرير إلى أن 40% من المُرسلين و50% من المستلمين يخططون لاستخدام المدفوعات العابرة للحدود بوتيرة أكبر خلال الفترة نفسها، بينما يخطط ما يقرب من النصف لزيادة قيمة تعاملاتهم. واستطلع التقرير في نسخته الثالثة آراء أكثر من 11 ألف مستهلك وشركة صغيرة في 15 دولة في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأشار التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على قرار سكان الإمارات عند اختيار العلامة أو الشركة التي يستخدمونها لإجراء المدفوعات العابرة للحدود، ومن بينها انخفاض الرسوم والسرعة وسهولة الإجراءات. وبحسب التقرير، يعتقد 53 % من المشاركين من الإمارات بأن انخفاض رسوم استلام وإرسال الأموال مهم للغاية عند اختيار موفر الخدمة، بينما يرى 52% أن توصيل الأموال بسرعة هو عامل مهم للغاية، ويفضل 41% توفر إجراءات سهلة ومريحة لإجراء التحويلات.

وقالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في الإمارات وسلطنة عمان لدى ((ماستركارد)): تحتضن الإمارات مجتمعاً متطوراً من المستهلكين والشركات التي تعتمد على المدفوعات العابرة للحدود لتلبية احتياجاتها اليومية. وتثبت نتائج دراستنا الأخيرة الأهمية الكبيرة لهذه المدفوعات في دعم الكثيرين في شتّى أنحاء البلاد، حيث تؤكد أبحاثنا المستمرة على أهمية توفير خدمات معقولة التكلفة وسريعة للمجتمعات التي نخدمها. نحن ملتزمون بتوظيف حلولنا المتقدمة من أجل دعم سكان الإمارات وتزويدهم بخدمات آمنة وسريعة وسلسة ومعقولة التكلفة عند تحويل الأموال.

وأضاف: مع التركيز المستمر على تعزيز مستويات الأمان في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المالية، أكد 33% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات على أهمية حماية المعلومات الشخصية، بينما شدد 24% على أهمية اتخاذ تدابير لرفع مستويات الحماية من الاحتيال.

وفي ظل النمو المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، كشف التقرير أن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تخطط لممارسة المزيد من الأعمال التجارية الدولية في المستقبل، حيث أكدت غالبية الشركات الصغيرة 96% بأنها ستتعامل مع المزيد من الموردين والخدمات الدولية بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية.

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