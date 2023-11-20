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برنت يرتفع %2 وترقب تخفيضات «أوبك +»

11/20/2023 7:24:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2 %، أو ما يعادل دولارين للبرميل، أمس، وسط توقعات بتخفيض مجموعة ((أوبك+)) الإمدادات على نحو أكبر في الأسابيع المقبلة.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين إلى 82.61 دولاراً للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار بما يعادل 2.17 % إلى 77.54 دولاراً. وانتهى عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطاً 1.79 دولار إلى 77.54 دولاراً .

وسجل العقدان ارتفاعاً 4 % عند التسوية يوم الجمعة بعد أن أبلغت 3 مصادر في ((أوبك+)) رويترز بأن مجموعة المنتجين، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ومنهم روسيا، تستعد لبحث ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تعقد اجتماعها 26 الجاري. ويراقب المستثمرون أيضاً احتمال تعطل إمدادات نفط خام من روسيا بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 3 سفن أرسلت خام سوكول إلى الهند.

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